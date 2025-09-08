Lisabon-Vladivostok v nedohľadne. Na ruskom Ďalekom východe zadržali Francúza, ktorý sa pokúšal prekonať rekord

AFP doplnila, že podobný osud v Rusku zažíva Francúz Laurent Vinatier, ktorý bol zadržaný v roku 2024. Francúzsko a USA obviňujú Moskvu, že ich občanov zatýka na základe nepodložených obvinení a využíva ako rukojemníkov s cieľom vymeniť ich neskôr za Rusov väznených na Západe.
Francúzsky denník Le Monde minulý piatok informoval, že v meste Vladivostok na ruskom Ďalekom východe bol zadržaný 44-ročný Francúz Sofiane Sehili, ktorý sa ako vytrvalostný cyklista pokúšal prekonať rekord v prejazde Eurázie na trase Lisabon-Vladivostok.
Denník Le Parisien napísal, že Sehili vyrazil z Lisabonu 1. júla. V utorok 2. septembra zverejnil na svojom instagramovom účte, že ho na čínsko-ruských hraniciach zastavili colníci po tom, čo sa dvakrát pokúsil vstúpiť na ruské územie. Od cieľa ho delilo posledných 400 kilometrov. Neskôr sa v ruských médiách objavila informácia, že Francúz bol v Rusku zadržaný pre údajné nelegálne prekročenie hranice.
Laurent Vinatier, 49-ročný výskumník zo švajčiarskej mimovládnej organizácie pre mediáciu konfliktov, bol v júni 2024 zatknutý v Rusku a odsúdený za porušenie zákona o zahraničných agentoch. Francúzsko to odsúdilo ako svojvoľné rozhodnutie. Vinatier čelí aj novým obvineniam zo špionáže, za ktoré mu hrozí trest odňatia slobody až na 20 rokov.