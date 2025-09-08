Pravda Správy Svet Ohovárať sa Trumpovi nevyplatilo. Súd potvrdil verdikt, prezident musí zaplatiť novinárke závratnú sumu

Ohovárať sa Trumpovi nevyplatilo. Súd potvrdil verdikt, prezident musí zaplatiť novinárke závratnú sumu

Odvolací súd v Spojených štátoch v pondelok odmietol zrušiť verdikt, podľa ktorého musí americký prezident Donald Trump ako odškodnenie za ohováranie zaplatiť novinárke Jean Carrollovej 83 miliónov dolárov.

08.09.2025 17:01 , aktualizované: 17:38
Donald Trump Foto: ,
Americký prezident Donald Trump
debata (3)

Informovali o tom americké médiá. Súd nariadil Trumpovi zaplatiť odškodné v januári 2024, Trump sa proti verdiktu odvolal, súd ale skorší verdikt potvrdil. Trump o novinárke tvrdil, že je klamárka, keď ho Carrollová obvinila, že ju v 90. rokoch sexuálne zneužil.

Trump podľa stanice CNBC argumentoval tým, že pôvodný rozsudok bol neprimeraný a rovnako neplatný vzhľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu o jeho rozšírenej prezidentskej imunite.

Trump predviedol svoj ikonický tanec aj na konferencii CPAC
Video

Podľa odvolacieho súdu však prezident neuviedol žiadne dôvody, ktoré by vyžadovali verdikt meniť. Odvolací súd ďalej konštatoval, že nižší federálny súd nepochybil a že odškodnenie je spravodlivé a primerané.

Agentúra AP upresnila, že výška odškodnenia je 83,3 miliónov dolárov. Ďalej poznamenala, že v inom procese súd Carrollovej ako odškodnenie za sexuálne napadnutie a za ohováranie prisúdil päť miliónov dolárov.

Niekdajšia stĺpkárka časopisu Elle požadovala odškodné kvôli tomu, že Trump v júni 2019 poprel, že ju v polovici 90. rokov sexuálne zneužil v šatni obchodného domu na Manhattane. Trump v procese pred minuloročným verdiktom uviedol, že si stojí za svojou skoršou výpoveďou, že Carrollovú nezneužil.

Predvlani v máji ale porota v oddelenom občianskoprávnom spore dospela k záveru, že Trump novinárku pred rokmi sexuálne zneužil a následne jej tvrdenie označil za podvod.

trump Čítajte viac Trump je vinný z podplácania a falšovania záznamov, uväznenie mu v kampani nezabráni
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Donald Trump