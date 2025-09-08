Ohovárať sa Trumpovi nevyplatilo. Súd potvrdil verdikt, prezident musí zaplatiť novinárke závratnú sumu

Informovali o tom americké médiá. Súd nariadil Trumpovi zaplatiť odškodné v januári 2024, Trump sa proti verdiktu odvolal, súd ale skorší verdikt potvrdil. Trump o novinárke tvrdil, že je klamárka, keď ho Carrollová obvinila, že ju v 90. rokoch sexuálne zneužil.
Trump podľa stanice CNBC argumentoval tým, že pôvodný rozsudok bol neprimeraný a rovnako neplatný vzhľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu o jeho rozšírenej prezidentskej imunite.
Podľa odvolacieho súdu však prezident neuviedol žiadne dôvody, ktoré by vyžadovali verdikt meniť. Odvolací súd ďalej konštatoval, že nižší federálny súd nepochybil a že odškodnenie je spravodlivé a primerané.
Agentúra AP upresnila, že výška odškodnenia je 83,3 miliónov dolárov. Ďalej poznamenala, že v inom procese súd Carrollovej ako odškodnenie za sexuálne napadnutie a za ohováranie prisúdil päť miliónov dolárov.
Niekdajšia stĺpkárka časopisu Elle požadovala odškodné kvôli tomu, že Trump v júni 2019 poprel, že ju v polovici 90. rokov sexuálne zneužil v šatni obchodného domu na Manhattane. Trump v procese pred minuloročným verdiktom uviedol, že si stojí za svojou skoršou výpoveďou, že Carrollovú nezneužil.
Predvlani v máji ale porota v oddelenom občianskoprávnom spore dospela k záveru, že Trump novinárku pred rokmi sexuálne zneužil a následne jej tvrdenie označil za podvod.