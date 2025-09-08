Tajné služby troch štátov EÚ rozbili sieť agentov KGB v Európe. Česko reagovalo vyhostením dôstojníka

Ministerstvo zahraničných vecí ČR preto rozhodlo o vyhostení bieloruského spravodajského dôstojníka, ktorý v krajine pôsobil pod krytím diplomata. Podľa šéfa BIS Michala Koudelku je potrebné obmedziť pohyb akreditovaných diplomatov z Ruska a Bieloruska na území schengenu. Česká kontrarozviedka o prípade informovala v pondelok.
Podľa zistení BIS spravodajskú sieť v Európe budovala bieloruská spravodajská služba KGB (Štátny bezpečnostný výbor). Jej snahu o získavanie spravodajských informácií si však všimli miestne spravodajské služby. Podľa Koudelku ide o ďalší z mnohých prípadov, ktorý ukazuje, ako je v súčasnej bezpečnostnej situácii medzinárodná spolupráca tajných služieb zásadná.
Spoločný tím európskych spravodajcov odhalil okrem iného príslušníkov aj spolupracovníkov KGB, ktorí pôsobili v niekoľkých krajinách. Bol medzi nimi napríklad bývalý námestník moldavskej spravodajskej služby (SIS), ktorý podľa BIS odovzdával KGB utajované informácie.
Česká kontrarozviedka podotkla, že Bielorusom sa agentúrnu sieť darilo budovať najmä vďaka tomu, že sa mohli voľne pohybovať po Európe. „Aby sme mohli týmto nepriateľským aktivitám v Európe úspešne čeliť, potrebujeme obmedziť pohyb akreditovaných diplomatov z Ruska a Bieloruska na území schengenského priestoru,“ zdôraznil Koudelka.
Dodal, že spravodajské služby z týchto štátov sa na svoju činnosť stále snažia využívať diplomatické krytie a svoju prítomnosť v Európe sa budú snažiť naďalej zvyšovať. Nad spoločnou spravodajskou operáciou vykonáva dozor Európska agentúra Eurojust.