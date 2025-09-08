Mení Irán kurz? Teherán údajne obnovil jadrové rozhovory s USA

Rozhodnutie bolo podľa denníka prijaté v nedeľu, no DPA upozorňuje, že iránski vládni predstavitelia doposiaľ oficiálne nepotvrdili tieto správy. Farikhtegan tvrdí, že sa na začiatku rokovaní predloží žiadosť o odloženie sankcií OSN za napredovanie v obohacovaní uránu.
Izrael letecky zaútočil na Irán v júni v rámci 12-dňovej vojny zacielenej najmä na vojenské a jadrové objekty. Spor narušil rokovania medzi Teheránom a Washingtonom, ktoré sa začali už v apríli.Čítajte viac Operácia "Polnočné kladivo" zasypala vchody do jadrového zariadenia Fordó. Naznačujú to satelitné snímky
Po izraelskom útoku podnikli údery aj Spojené štáty. Západ obviňuje Teherán zo snahy získať jadrové zbrane, čo však krajina odmieta. Nemecko, Francúzsko i Británia odvtedy zvýšili tlak na Irán, aby obnovil jadrové rokovania, pričom naliehali na opätovné zavedenie sankcií.Čítajte viac Trump poslal Iránu list, jeho obsah sa týkal jadrových rozhovorov. Ajatolláh ponuku odmietol
Sankcie voči Iránu je možné obnoviť v prípade porušenia jadrovej dohody z roku 2015. Dokument podpísali aj USA, Čína či Rusko s cieľom obmedziť iránsky jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Platnosť dohody uplynie v októbri tohto roka.
Americký prezident Donald Trump od prvej medzinárodnej dohody medzi svetovými mocnosťami a Iránom odstúpil v roku 2018. Teherán následne prestal dodržiavať dohodu a napredoval v jadrovom vývoji.Čítajte viac B-2 Spirit: Najdrahší bombardér všetkých čias opäť v akcii. USA ho nasadili proti Iránu, prvýkrát poslúžil v Juhoslávii