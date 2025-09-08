Pravda Správy Svet Mení Irán kurz? Teherán údajne obnovil jadrové rozhovory s USA

Mení Irán kurz? Teherán údajne obnovil jadrové rozhovory s USA

Iránska vláda sa údajne rozhodla obnoviť rokovania so Spojenými štátmi o svojom jadrovom programe po prvý raz od vojny s Izraelom, uviedol iránsky denník Farikhtegan v pondelok.

08.09.2025 18:11
Iran / Tehran / Foto: ,
Iránci protestujú proti americkým útokom na iránske jadrové zariadenia v Teheráne, 22. júna 2025
debata

Rozhodnutie bolo podľa denníka prijaté v nedeľu, no DPA upozorňuje, že iránski vládni predstavitelia doposiaľ oficiálne nepotvrdili tieto správy. Farikhtegan tvrdí, že sa na začiatku rokovaní predloží žiadosť o odloženie sankcií OSN za napredovanie v obohacovaní uránu.

Návrat bombardérov B-2 po útoku v Iráne (Archívne video)
Video

Izrael letecky zaútočil na Irán v júni v rámci 12-dňovej vojny zacielenej najmä na vojenské a jadrové objekty. Spor narušil rokovania medzi Teheránom a Washingtonom, ktoré sa začali už v apríli.

Fordó / Jadrové zariadenie / Čítajte viac Operácia "Polnočné kladivo" zasypala vchody do jadrového zariadenia Fordó. Naznačujú to satelitné snímky

Po izraelskom útoku podnikli údery aj Spojené štáty. Západ obviňuje Teherán zo snahy získať jadrové zbrane, čo však krajina odmieta. Nemecko, Francúzsko i Británia odvtedy zvýšili tlak na Irán, aby obnovil jadrové rokovania, pričom naliehali na opätovné zavedenie sankcií.

Donald Trump Čítajte viac Trump poslal Iránu list, jeho obsah sa týkal jadrových rozhovorov. Ajatolláh ponuku odmietol

Sankcie voči Iránu je možné obnoviť v prípade porušenia jadrovej dohody z roku 2015. Dokument podpísali aj USA, Čína či Rusko s cieľom obmedziť iránsky jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Platnosť dohody uplynie v októbri tohto roka.

Americký prezident Donald Trump od prvej medzinárodnej dohody medzi svetovými mocnosťami a Iránom odstúpil v roku 2018. Teherán následne prestal dodržiavať dohodu a napredoval v jadrovom vývoji.

Bombardér / B-2 / Čítajte viac B-2 Spirit: Najdrahší bombardér všetkých čias opäť v akcii. USA ho nasadili proti Iránu, prvýkrát poslúžil v Juhoslávii
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Irán #jadrová dohoda