Uviedol to portál indes.cz. V relácii ďalšieho známeho propagandistu Vladimira Solovjova Simonianová uviedla, že musí podstúpiť operáciu pre „strašnú, ťažkú“ chorobu. Počas rozhovoru ukázala na svoj ľavý prsník, píše portál The Moscow Times.
Ako manažérka štátnych médií RT a Sputnik vysvetlila, že o svojom zdravotnom stave hovorí otvorene, aby predišla všetkým špekuláciám. Zároveň chce dodať odvahu ľuďom, ktorí prechádzajú podobnými ťažkosťami.
Svoje priznanie spojila aj s prebiehajúcou vojnou. „Prišla som podporiť matky, manželky, sestry, dcéry, ktoré čakajú na svojich príbuzných a priateľov z radu, manželov, ktorí čakajú na svoje bojujúce priateľky, a všetkých, ktorí teraz bojujú o zdravie svojich blízkych,“ vyhlásila.
Podrobnosti o diagnóze nezverejnila. Podľa informácií Moscow Times z prostredia médií má rakovinu a uvažuje sa o jej nahradení.
Simonianová sa už v minulosti vyjadrila, že bola pripravená odísť dobrovoľne bojovať na Ukrajinu. Reagovala tým na zdravotný stav svojho manžela, režiséra a propagandistu Tigrana Keosajana, ktorý prekonal klinickú smrť a upadol do kómy. „Pre mňa to bude jednoduchšie, zabijú ma na druhý deň," povedala vtedy. Dodala však, že od tohto plánu napokon ustúpila, pretože nechcela takto ublížiť svojim deťom.