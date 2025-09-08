Pravda Správy Svet Spravodlivosť si ich našla roky po besnení i tisíce kilometrov od Ukrajiny. V Chabarovsku boli zabití ruskí vojaci

Dva výbuchy v meste Chabarovsk na ruskom Ďalekom východe zabili a zranili príslušníkov vojenskej jednotky, ktorá podľa Ukrajiny spáchala vojnové zločiny počas bitky o Kyjev v roku 2022.

08.09.2025 18:49
Na snímke zničené domy po ostreľovaní v...
Na snímke ukrajinský vojak počas vyvesenia...
+13Na snímke ukrajinská vlajka veje na obnovenom...

Pre web Kyiv Independent to povedal zdroj z ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby.

„Dve výbušné zariadenia explodovali na parkovisku neďaleko vojenskej jednotky,“ uviedol zdroj. „Výbuchy nastali okolo 9:00, presne v momente, keď ruskí vojaci prišli do služby. V dôsledku výbuchov sú medzi príslušníkmi nepriateľskej armády mŕtvi a zranení," vyjadrila sa ukrajinská vojenská rozviedka.

Podľa zdroja bola terčom útoku jednotka 748. samostatného operačného práporu Ruskej gardy, ktorá je umiestnená v Chabarovsku vzdialenom viac ako 6-tisíc kilometrov od Ukrajiny. Jednotka sa zapojila do bojov neďaleko Kyjeva v prvých týždňoch ruskej invázie, keď ruskí vojaci spáchali mnohé vojnové zločiny, najmä v mestách Buča a Irpiň.

Zdroj z ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby tvrdí, že po výbuchoch miestne úrady v Chabarovsku „zablokovali mobilný internet a presmerovali verejnú dopravu, aby sa miestni obyvatelia nedozvedeli pravdu o mimoriadnej udalosti“.

