Hrôza vo vlaku v USA: Trestanec dobodal na smrť 23-ročnú Ukrajinku

23-ročná Iryna Zarutská cestovala 22. augusta večer vlakom keď k nej pristúpil recidivista.
Z vojnou zmietanej Ukrajiny Iryna utiekla v roku 2022 spolu so svojou matkou, sestrou a bratom, aby unikla vojne s Ruskom – „a rýchlo si osvojila svoj nový život v Spojených štátoch,“ uvádza sa v jej nekrológu.
Zarutská navštevovala Rowan-Cabarrus Community College, pracovala v pizérii, bola talentovanou umelkyňou a snívala o tom, že sa stane veterinárnou asistentkou, informuje CNN.
K nevyprovokovanému útoku došlo krátko pred 22. hodinou, uviedlo policajné oddelenie Charlotte-Mecklenburg. Volajúci uviedol, že žena bola bodnutá do hrdla.
Video z útoku ukazuje Zarutskú, ako nastupuje do vagóna vlaku a sadá si priamo pred podozrivého, uvádzajú súdne dokumenty.
„Vlak ide približne štyri a pol minúty, kým podozrivý vytiahne nôž z vrecka, rozloží ho, zastaví sa, potom sa postaví a trikrát udrie obeť,“ napísal policajný detektív vo vyhlásení.
„Krv viditeľne kvapká na podlahu, keď obžalovaný odchádza od obete. Obeť krátko po útoku nereaguje. Na videu je útočníkom obžalovaný. Zdá sa, že medzi obeťou a obžalovaným nedošlo k žiadnej interakcii,“ uvádza sa v správe.
Video, ktoré získala partnerská spoločnosť CNN WCNC z dopravného systému oblasti Charlotte, ukazuje okamih pred smrteľným bodnutím.
Podozrivým a už aj obvineným z vraždy prvého stupňa je 34-ročný Decarlos Brown. Sudca nariadil Brownovi 60-dňové posudzovanie v miestnej nemocnici.
Brown má dlhú kriminálnu minulosť vrátane odsúdení za ozbrojenú lúpež, krádež a vlámanie. Podľa štátnych záznamov strávil viac ako osem rokov za mrežami za lúpež s nebezpečnou zbraňou.