Debakel premiéra, podá demisiu aj Macron? Chcú ho vyštvať z Elyzejského paláca

Na začiatku dramatického vývoja je rozhodnutie dolnej komory parlamentu o osude menšinovej vlády. Premiér François Bayrou, ktorý požiadal o hlasovanie o vyslovení dôvery, podľa očakávania neuspel. Utŕžil debakel. „Proti jeho vláde hlasovalo 364 poslancov, 194 ju podporilo a 15 sa zdržalo hlasovania," informovala agentúra AFP. Je to ešte horší výsledok v porovnaní s decembrom 2024, keď sa rozhodovalo o vtedajšej menšinovej vláde Michela Barniera. Rozdiel bol iba v tom, že išlo o hlasovanie o vyslovení nedôvery. „Pád Barnierovej vlády podporilo 331 poslancov, čiže v prípade Bayroua ich bolo o 33 viac," upozornil denník Lbération.Čítajte viac Minister židovského štátu by rád videl Le Penovú v Elyzejskom paláci. Urobil zo seba užitočného idiota?
Bayrou vyvolal nevôľu medzi väčšinou poslancov po tom, čo oznámil plán konsolidácie verejných financií. Jeho balík úsporných opatrení rátal so sumou bezmála 44 miliárd eur v budúcom roku. Francúzsko totiž potrebuje znížiť svoju zadlženosť, ktorá dosahuje až 3,3 bilióna eur, čo predstavuje 114 percent hrubého domáceho produktu. Medzi zvlášť nepopulárnymi zámermi Bayroua bolo škrtnutie dvoch voľných dní v kalendári, zmrazenie zvyšovania dôchodkov a ďalšie obmedzenia sociálnych výdavkov.
O páde menšinovej vlády rozhodol postoj dvoch nezmieriteľných politických táborov, ktoré sú však zajedno v odpore proti Bayrouovi. A podobne proti prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, ktorý ho pred deviatimi mesiacmi vymenoval do funkcie. Sú nimi krajná ľavica a krajná pravica.Čítajte viac Francúzska opozícia hrozí vláde zvrhnutím pre plánované škrty v rozpočte. Otočila aj Le Penová
Časť politikov považuje pád Bayroua po vynútenom odchode Barniera za signál, aby rezignoval aj Macron. Prízvukuje to líder krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon. „Bayrou padol. Víťazstvo a úľava národa. Macron je teraz v prvej línii zoči-voči ľudu, aj on musí odísť," napísal Mélenchon na sociálnej sieti X.
Bez ohľadu na to, že Bayrou musí podať demisiu, Mélenchon sa podieľa na príprave veľkého protestu proti úsporným opatreniam, ktorý sa uskutoční už túto stredu. Podobnú akciu nespokojnosti chystajú o týždeň odborári. Demonštrovať sa má v celom Francúzsku. Takpovediac sila námestí a ulíc však určite nebude taká, aby 47-ročný Macron abdikoval. Nepripúšťa možnosť, že by nedokončil svoje pôsobenie v Elyzejskom paláci. Druhé funkčné obdobie mu vyprší na jar 2027. O predčasných prezidentských voľbách nechce ani počuť.Čítajte viac Piaty šéf vlády za dva roky? Macron asi stratí premiéra, ktorý musí šetriť podobne ako Fico
Do úvahy však prichádzajú iné predčasné voľby: parlamentné. S veľkou pravdepodobnosťou by ich výsledok zväčšil počet poslaneckých mandátov krajnej pravice. Odhaduje sa, že strana, ktorej hlavnou politickou postavou je Marine Le Penoví, by mohla získať až tretinu odovzdaných voličských hlasov.
Nadpolovičnú väčšinu v dolnej komore parlamentu by však takmer určite nemala, takže patová situácia by sa iba upravila. Tá vyplýva z toho, že antagonizmus politických strán spôsobuje, že je nemožné vytvoriť väčšinovú vládu. Ide o tri tábory. Prvý tvorí krajná ľavica, socialisti a zelení, v druhom sú centristi a stredopravicoví politici a v treťom sa nachádzajú krajne pravicoví lepenovci.
Po politickej poprave Bayroua Macron dáva najavo, že asi neuvažuje o vypísaní predčasných parlamentných volieb. Prezident da cyshtá vymenovať nového premiéra v najbližších dňoch. Nakoniec však možno nebude mať na výber. Krajná ľavica a krajná pravica totiž avizujú, že by vyvolali hlasovanie o vyslovení nedôvery voči ďalšej menšinovej vláde, ktorá sa im zase nebude pozdávať.