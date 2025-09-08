Pravda Správy Svet Pri zrážke vlaku s dvojposchodovým autobusom zahynulo osem ľudí, 45 je zranených

Pri zrážke vlaku s dvojposchodovým autobusom zahynulo osem ľudí, 45 je zranených

Zrážka vlaku s dvojposchodovým autobusom severozápadne od hlavného mesta Mexika si v pondelok vyžiadala najmenej osem životov a 45 ranených. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

08.09.2025 21:35
Mexiko zrážka vlak autobus dvojposchodový mŕtvi... Foto: ,
Príslušníci záchranných zložiek odnášajú telo obete po zrážke vlaku s dvojposchodovým autobusom v meste Atlacomulco, ktoré leží severozápadne od hlavného mesta Mexika v pondelok 8. septembra 2025. Incident si vyžiadal najmenej osem životov a 45 ranených.
debata

Nehoda sa stala v meste Atlacomulco. Tamojšie záchranné zložky prostredníctvom sociálnej siete X oznámili, že zasahujú na mieste nehody v priemyselnej oblasti mesta s veľkými skladmi a továrňami. Polícia bezprostredne po nehode neinformovala o podrobnostiach havárie.

Desivú zrážku autobusu s nákladiakom na východe Slovenska neprežila jedna osoba. Zranených bolo 28 ľudí
Video
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Mexiko #autobus #zrážka vlaku