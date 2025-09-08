Maduro nasadil na hranice 25-tisíc „veľkolepých“ venezuelských vojakov

Maduro v nedeľu neskoro večer v príspevku na sociálnych sieťach uviedol, že nasadil 25 000 mužov a žien z veľkolepých Bolívarovských národných ozbrojených síl“ na hraniciach s Kolumbiou a na severovýchodnom pobreží, kde sa nachádzajú najväčšie ropné rafinérie.
Cieľom je zaistiť „ochranu národnej suverenity a bezpečnosť krajiny v boji za mier“ uviedol. Maduro bezprostredne nespomenul amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý poukázal na potrebu bojovať proti venezuelským pašerákom drog, a nariadil najväčšie posilnenia námorných síl v Karibiku za posledné roky.
Americké ozbrojené sily minulý týždeň zaútočili na podozrivé plavidlo v Karibiku. Zahynulo pri tom 11 ľudí. Trump povedal, že plavidlo patrilo venezuelskému zločineckému gangu Tren de Aragua, ale poskytol len málo dôkazov na podporu tohto tvrdenia, píše AFP.Čítajte viac Zaútočí Trump na Venezuelu? Analytik vysvetlil, čo by USA želali Madurovi
Šéf Bieleho domu pohrozil, že zostrelí venezuelské vojenské lietadlá, ak budú ohrozovať americké sily. Došlo k tomu po prelete lietadiel Caracasu v blízkosti amerického námorníctva v medzinárodných vodách.
Podľa vojenských zdrojov majú venezuelské ozbrojené sily približne 123.000 členov. Maduro však tvrdí, že ďalších 220.000 osôb sa prihlásilo do ľudových milícií.