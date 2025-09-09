ONLINE: NATO má na východe svoju Achillovu pätu. Rusko môže využiť toto zraniteľné miesto, tvrdí expert

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 294 dní
5:55 Suwalský koridor, známy aj ako Suwalský priesmyk (po anglicky Suwałki Gap), je úzky pás územia na hranici medzi Poľskom a Litvou, ktorý oddeľuje ruskú exklávu Kaliningrad od Bieloruska. Jeho dĺžka je viac ako sto kilometrov a šírka približne 65 kilometrov. Názov pochádza od poľského mesta Suwałki, ktoré leží v tejto oblasti.
Ide o strategicky významnú oblasť, často označovanú ako „Achillova päta NATO“, pretože je považovaná za jedno z najzraniteľnejších miest na východnej hranici Severoatlantickej aliancie.
Rusko by to mohla využiť, povedal bývalý dôstojník britskej spravodajskej služby Philip Ingram, ktorého v pondelok citovali viaceré britské denníky, píše poľská agentúra PAP.
Je to jediná pozemná spojnica medzi pobaltskými krajinami (Litva, Lotyšsko, Estónsko) a zvyškom územia NATO. V prípade konfliktu by ovládnutie koridoru Ruskom mohlo odrezať pobaltské štáty od spojencov, čím by sťažilo ich obranu.
„Pozorujeme zvýšenú prítomnosť ruských vojsk v Kaliningrade a Bielorusku a zároveň sme svedkami neočakávaných vojenských cvičení a nezvyčajných pohybov vojsk,“ povedal analytik. Poznamenal, že "prevzatie kontroly nad týmto koridorom by mohlo potenciálne izolovať pobaltské štáty od ich partnerov v NATO.“
Podľa jeho názoru v súčasnosti prebieha "hybridná vojna s rušením GPS, sabotážou podmorských káblov a malými zelenými mužíkmi (…); to vyvoláva nepokoj medzi rusky hovoriacimi menšinami“.
Ingram vysvetlil, že akékoľvek potenciálne hrozby pre pobaltské štáty by sa mali porovnávať s obdobím pred inváziou Ruska na Ukrajinu.
Podľa americkej armády je tento región (Suwalský koridor je termín NATO, ktorý zahŕňa Suwalský región, Augustów a Sejny), jednou z najvýbušnejších oblastí v Európe.
Spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) vypracovali detailný plán na neutralizáciu ruskej Kaliningradskej oblasti, ktorá je považovaná za jedno z najviac militarizovaných území v Európe.
Moderné zbrane podľa generála Christophera Donahuea, veliteľa amerických pozemných síl v Európe a Afrike a súčasne veliteľa pozemných síl NATO, umožnia tento cieľ dosiahnuť „rýchlejšie ako kedykoľvek predtým". Informoval o tom server Defense News, pre ktorý nedávno dal generál rozhovor.