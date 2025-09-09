Pravda Správy Svet ONLINE: NATO má na východe svoju Achillovu pätu. Rusko môže využiť toto zraniteľné miesto, tvrdí expert

Prevzatie kontroly nad jedinou pozemnou spojnicou medzi pobaltskými štátmi a územím NATO Ruskom by znamenalo sťaženie obrany týchto krajín. Suwalský koridor je často označovaný ako "Achillova päta NATO".

09.09.2025 05:55
Rusko, vojna na Ukrajine, Kalinigrad Foto:
Na fotografii z videa, ktoré v sobotu 9. augusta 2025 zverejnila tlačová služba ruského ministerstva obrany, ruský minister obrany Andrej Belousov (vpravo) kontroluje základňu Baltskej flotily v ruskej pobaltskej enkláve Kaliningrad.
5:55 Suwalský koridor, známy aj ako Suwalský priesmyk (po anglicky Suwałki Gap), je úzky pás územia na hranici medzi Poľskom a Litvou, ktorý oddeľuje ruskú exklávu Kaliningrad od Bieloruska. Jeho dĺžka je viac ako sto kilometrov a šírka približne 65 kilometrov. Názov pochádza od poľského mesta Suwałki, ktoré leží v tejto oblasti.

Ide o strategicky významnú oblasť, často označovanú ako „Achillova päta NATO“, pretože je považovaná za jedno z najzraniteľnejších miest na východnej hranici Severoatlantickej aliancie.

Rusko by to mohla využiť, povedal bývalý dôstojník britskej spravodajskej služby Philip Ingram, ktorého v pondelok citovali viaceré britské denníky, píše poľská agentúra PAP.

Je to jediná pozemná spojnica medzi pobaltskými krajinami (Litva, Lotyšsko, Estónsko) a zvyškom územia NATO. V prípade konfliktu by ovládnutie koridoru Ruskom mohlo odrezať pobaltské štáty od spojencov, čím by sťažilo ich obranu.

„Pozorujeme zvýšenú prítomnosť ruských vojsk v Kaliningrade a Bielorusku a zároveň sme svedkami neočakávaných vojenských cvičení a nezvyčajných pohybov vojsk,“ povedal analytik. Poznamenal, že "prevzatie kontroly nad týmto koridorom by mohlo potenciálne izolovať pobaltské štáty od ich partnerov v NATO.“

Podľa jeho názoru v súčasnosti prebieha "hybridná vojna s rušením GPS, sabotážou podmorských káblov a malými zelenými mužíkmi (…); to vyvoláva nepokoj medzi rusky hovoriacimi menšinami“.

Ingram vysvetlil, že akékoľvek potenciálne hrozby pre pobaltské štáty by sa mali porovnávať s obdobím pred inváziou Ruska na Ukrajinu.

Podľa americkej armády je tento región (Suwalský koridor je termín NATO, ktorý zahŕňa Suwalský región, Augustów a Sejny), jednou z najvýbušnejších oblastí v Európe.

Spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) vypracovali detailný plán na neutralizáciu ruskej Kaliningradskej oblasti, ktorá je považovaná za jedno z najviac militarizovaných území v Európe.

Moderné zbrane podľa generála Christophera Donahuea, veliteľa amerických pozemných síl v Európe a Afrike a súčasne veliteľa pozemných síl NATO, umožnia tento cieľ dosiahnuť „rýchlejšie ako kedykoľvek predtým“. Informoval o tom server Defense News, pre ktorý nedávno dal generál rozhovor.

