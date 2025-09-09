Izrael vydal bezprecedentný rozkaz: Celá Gaza sa musí evakuovať

„Všetkým obyvateľom mesta Gaza… (izraelské) obranné sily sú odhodlané poraziť (palestínske militantné hnutie) Hamas a budú konať s väčšou silou v oblasti mesta Gaza,“ uviedol na sieti X hovorca izraelskej armády pre arabské publikum Avichaj Adrai.
Palestínčania majú podľa pokynov smerovať cez pobrežnú cestu do humanitárnej zóny, ktorú Izrael vytýčil na juhu Pásma Gazy. Adrai ich varoval, že zostať v oblasti mesta je „mimoriadne nebezpečné“. Oznámenie podľa servera denníka TOI obsahuje aj telefónne číslo, na ktoré môžu Palestínčania „hlásiť cestné zátarasy Hamasu alebo pokusy jeho členov zabrániť evakuácii“.
Na evakuáciu mesta Gaza vyzval už v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu s tým, že armáda za dva dni „zvalila 50 teroristických veží a to je len počiatočná fáza pozemných manévrov".
„Toto všetko je len predohra, len otvorenie hlavnej zintenzívnenej operácie – pozemnej operácie našich síl, ktoré sa teraz organizujú a zhromažďujú, aby vstúpili do mesta Gaza,“ doplnil predseda izraelskej vlády.
Izraelská vláda v auguste schválila plán na obsadenie mesta Gaza a pokračuje v príprave jeho realizácie napriek opakovaným výzvam západných krajín i humanitárnych organizácií, aby ofenzívu zastavila.