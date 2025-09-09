Obľúbené grécke letovisko zasiahlo zemetrasenie, otrasy cítili aj v Aténach

Epicentrum sa nachádzalo štyri kilometre od prímorského letoviska Nea Styra na juhozápade ostrova. Zatiaľ nehlásili žiadne škody ani obete. Grécko, ktoré leží na viacerých tektonických zlomoch, zasahujú zemetrasenia pravidelne.
Len niekoľko mesiacov pred týmto otrasom zaznamenali seizmológovia sériu silnejších zemetrasení aj v iných častiach krajiny. V máji tohto roku zasiahlo severné pobrežie Kréty zemetrasenie s magnitúdou 6,1, ktoré bolo cítiť v celom Egejskom mori. V tom istom mesiaci pocítili obyvatelia Atiky otrasy s magnitúdou 4,5 pri ostrove Eubója, ktoré sa zaobišli bez škôd.
Výraznú seizmickú aktivitu zažili začiatkom februára ostrovy Santorini a Amorgos, kde sa v priebehu niekoľkých týždňov vyskytli tisíce otrasov. Najsilnejšie dosiahli magnitúdu 5,3 a vyvolali obavy z možného narušenia stability oblasti, ktorá patrí k najnavštevovanejším turistickým destináciám Grécka.Čítajte viac Východnú časť Afganistanu zasiahlo ďalšie zemetrasenie
Silné zemetrasenia sa v posledných mesiacoch nevyhli ani iným častiam sveta. Na konci augusta otriaslo Afganistanom zemetrasenie s magnitúdou 6,0, ktoré si vyžiadalo viac než dvetisíc obetí a spôsobilo rozsiahle škody v desiatkach dedín. Krátko po ňom nasledoval ďalší otras s magnitúdou 5,5, ktorý záchranné práce ešte viac skomplikoval. Tragické následky malo aj marcové zemetrasenie v Mjanmarsku, kde magnitúda presiahla 7,7 a zanechala tisíce mŕtvych a zranených.
Najnovšie otrasy pri Eubóji tak zapadajú do reťazca udalostí, ktoré potvrdzujú, že Stredomorie aj Ázia zostávajú seizmicky veľmi aktívne. Odborníci upozorňujú, že vzhľadom na geologické podmienky nemožno podobné udalosti predvídať, a preto zostáva pripravenosť obyvateľstva a funkčnosť záchranných systémov kľúčová.Čítajte viac Obyvateľov Dalmácie zobudilo zemetrasenie, triasol sa Split, Makarska aj ostrov Brač