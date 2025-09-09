Pravda Správy Svet Nepálska vláda po násilných protestoch zrušila blokovanie sociálnych sietí, premiér rezignoval

Nepálsky premiér Khadka Prasád Šarma Oli dnes odstúpil z funkcie, čo potvrdila agentúra Reuters s odvolaním sa na jeho rezignačný list adresovaný prezidentovi. Tento krok prichádza po masových protivládnych protestoch, ktoré si v pondelok vyžiadali 19 životov a stovky zranených.

09.09.2025
nepál protest Foto: ,
Protestujúci zničili hlavnú kanceláriu Nepálskej kongresovej strany v Káthmandu 9. septembra 2025.
Protesty sa začali ako reakcia na rozhodnutie nepálskej vlády, ktorá minulý štvrtok zablokovala prístup k 26 internetovým platformám, vrátane sietí ako Facebook, X a YouTube. Oficiálnym dôvodom bolo, že sa nezaregistrovali u miestnych úradov a šírili nenávistné prejavy a dezinformácie. Kritici však tvrdia, že vláda týmto krokom uplatňuje autoritárske praktiky a snaží sa umlčať opozíciu. Práve na sociálnych sieťach sa totiž viedla intenzívna kampaň kritizujúca korupciu politických elít a okázalý životný štýl detí politikov, čo podľa agentúry AP podnietilo rastúcu frustráciu verejnosti.

Hoci vláda dnes zrušila blokádu sociálnych sietí, situácia sa neupokojila. Pondelkové pokojné zhromaždenia sa v Káthmandu zmenili na násilné demonštrácie, ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí. Dav obkľúčil budovu parlamentu a snažil sa do nej vtrhnúť. Polícia proti nim zakročila slzotvorným plynom, gumovými projektilmi a podľa organizácie Amnesty International aj ostrými nábojmi. Hovorca polície uviedol, že zranenia utrpelo približne 400 ľudí, vrátane vyše stovky policajtov.

Nepál protest demonštranti Čítajte viac Krvavé protesty v Nepále: Demonštranti sa postavili proti zákazu sociálnych médií a vládnej korupcii, polícia zabila desať ľudí

Protesty pokračujú aj napriek zákazu vychádzania, ktorý platí v Káthmandu a ďalších mestách. Demonštranti začali podpaľovať domy a súkromné sídla popredných politických lídrov, vrátane samotného premiéra Oliho, vodcu opozície Šéra Bahádura Deubu a dokonca aj prezidenta Ráma Čandru Púdela. Server India Today informoval aj o podpálení budovy parlamentu.

Tridsaťsedemročný premiér Oli vo svojom rezignačnom liste uviedol, že končí s okamžitou platnosťou s ohľadom na nepriaznivú situáciu v 30-miliónovej krajine. Svojim krokom chce umožniť politické riešenie krízy. Jeden z opýtaných demonštrantov pre agentúru AP povedal, že mladí ľudia už v zhoršujúcej sa situácii nevidia dôvod zostať v krajine.

