Hrozí po USA fentanylová epidémia aj Európe? Mohlo by k nej prispieť Rusko

Ako fentanylová epidémia ovplyvňuje USA a Severnú Ameriku?
V Spojených štátoch a Kanade sa fentanylová epidémia, ktorú spôsobuje syntetický opioid, stala najsmrteľnejšou drogovou epidémiou v histórii oboch krajín. Problémom nie je len to, že ľudia trpia zdravotnými problémami z užívania návykových látok, ale tiež to, že umierajú v nevídanom počte. Dôvodom je obrovská sila syntetických opioidov. K nim patrí fentanyl či nitazény, ktoré už začínajú ovplyvňovať aj Európu. Už veľmi malé množstvo týchto opioidov dokáže spôsobiť predávkovanie a potenciálne aj smrť. Tieto syntetické látky však nezačali drogovému trhu dominovať, pretože ich chceli užívatelia. Rozhodli o tom dodávatelia. Skupiny obchodníkov s drogami a distribútori ich jednoducho uviedli na trh. V USA od roku 2012, keď sa fentanyl po prvýkrát dostal do Ameriky od čínskych dodávateľov, už zomrelo viac ako pol milióna ľudí. Kanada má približne 40-tisíc obetí.
V najhorších rokoch 2022 a 2023 zomrelo v USA na predávkovanie drogami viac ako 100-tisíc ľudí, pričom fentanyl k tomu prispel najvýznamnejšou mierou. Dokonca sme zistili, že tento opioid sa primiešava do všetkého – do metamfetamínu, kokaínu a ďalších drog. Od mája 2023 však v USA nastalo zlepšenie a počet úmrtí na fentanyl klesol. Minulý rok zomrelo asi o 20– až 30-tisíc ľudí menej. Mám svoj názor na to, čo viedlo k poklesu.
K tomu sa ešte dostaneme, ale nedávno ste vypovedali v Kongrese a povedali ste, že globálne trhy s drogami prechádzajú revolúciou syntetických drog, ktorá významne mení kriminálne správanie. Čo to znamená?
V Spojených štátoch a Kanade máme fentanyl. Ten sa začína objavovať aj v Európe, ako som už vravela, a výrazne sa u vás šíria tiež nitazíny, čo je ešte nebezpečnejšia droga, ale tiež metamfetamín. Na Blízkom východe, v Austrálii, na Novom Zélande a v Ázii vidíme tiež veľký nárast vo výrobe alebo v konzumácii metamfetamínu. Dokonca aj v Afganistane sa vyrába metamfetamín a v rôznych častiach Afriky nájdete zmesi drog, z ktorých niektoré sú syntetické vrátane opioidov. Celkový trend je teda jasný. Trhy sa posunuli smerom k syntetickým drogám.
Ale kokaín je stále obrovským zdrojom príjmov pre drogové kartely.
Keď sa rozprávam s kolegami a priateľmi z Latinskej Ameriky, hovoria mi, že sa mýlim, keď hovorím o syntetických drogách. Pripomínajú mi, že v ich regióne stále prekvitá produkcia kokaínu a že v Európe vidíme rekordné čísla jeho spotreby. Nespochybňujem to. Skupiny z Latinskej Ameriky sa tiež snažia rozširovať trhy s kokaínom v ázijsko-tichomorskom regióne, čo sa im nepodarilo v 90. rokoch ani po roku 2000. No hoci sa dopyt po kokaíne rozširuje, budúcnosť patrí syntetickým drogám.
Už ste to spomenuli, a teda prečo si myslíte, že sme svedkami aspoň určitého poklesu úmrtí spojených s konzumáciou fentanylu?
Existuje viacero hypotéz, ktoré sa zameriavajú na zmeny v ponuke, v dopyte a na opatrenia v oblasti zdravotníckej politiky. Tie v USA prijali už počas vlády Baracka Obamu, pokračovalo to v prvom volebnom období Donalda Trumpa a ešte sa to zintenzívnilo za Joea Bidena v Bielom dome. Môj názor je, že práve tieto zdravotnícke opatrenia sú jednoznačne najdôležitejšie v boji s fentanylovou epidémiou. Najvýznamnejšou zmenou bolo rozšírenie prístupu k liekom proti predávkovaniu a k liečbe. Bolo by však hlúpe predpokladať, že existuje len jedno jediné vysvetlenie týkajúce sa poklesu úmrtí na predávkovanie fentanylom. A v podstate sme momentálne v Spojených štátoch svedkami istého experimentu.
V akom zmysle?
Druhá Trumpova vláda radikálne obmedzila prístup k liekom proti predávkovaniu a k liečbe, takže uvidíme, či sa počet drogových úmrtí opäť výrazne zvýši. V posledných rokoch sme skutočne zaznamenali masívne rozšírenie prístupu k medikácii, ktorá dokáže zvrátiť predávkovanie. Na to sa používa naloxón. Oveľa dostupnejšie lieky sú tiež lieky, ktoré môžu brať ľudia so závislosťou. Lekár ich môže predpísať a pacient ich užíva pod kontrolou v medicínskych zariadeniach. Je to napríklad buprenorfín alebo metadón. Vďaka tomu je dávkovanie kontrolované a zloženie liekov je, samozrejme, prísne kontrolované. Zatiaľ čo pri drogách z nelegálneho trhu užívatelia nevedia, koľko fentanylu je v zmesi a aký je silný.
Chcem zdôrazniť, že aj v čase, keď fentanyl zabil 100-tisíc ľudí ročne, počet predávkovaní bol mnohonásobne vyšší. Obetí bolo v úvodzovkách len 100-tisíc, pretože k dispozícii bol liek, ktorý predávkovanie zvrátil. A to bola veľká zmena. V skutočnosti americkí politici ešte na začiatku 21. storočia jednoznačne odmietali lieky proti predávkovaniu a buprenorfín alebo metadón. Teória bola taká, že by to len podporilo ďalšiu závislosť. Že ak by ľudia mali jednoduchú možnosť zvládať svoju chorobu, neodradilo by ich to od užívania drog. To sa však radikálne zmenilo. Naloxón sa stal dostupným aj bez lekárskeho predpisu. Ľudia si ho mohli kúpiť len tak v obchode.
Zohrali v tom úlohu aj zmeny v zdravotnom poistení?
Hoci má dnes vďaka Obamovej vláde každý nejaké zdravotné poistenie, musí si ho kúpiť. Existujú však aj systémy Medicare a Medicaid. Medicaid je určený pre ľudí s nízkym príjmom. Rozšírenie poistného krytia prinieslo, že súkromné poisťovne aj Medicaid museli začať dávať peniaze na liečbu duševných porúch a ochorení, ktoré sa týkajú užívania návykových látok. Väčšina ľudí, ktorí v USA berú drogy, funguje v rámci systému Medicaid. Bidenova vláda vynaložila veľa úsilia, aby tento druh zdravotného poistenia rozšírila, a to aj do nápravnovýchovných zariadení. Nový Trumpov rozpočet to však radikálne oklieštil a drasticky obmedzil celkovú veľkosť Medicaidu a iných programov.
Aby sme to vysvetlili, týka sa to takzvaného veľkého, krásneho zákona, pri ktorom Trump urobil všetko pre to, aby ho presadil v Kongrese. Jeho výsledkom bude vyššie zadlženie štátu a daňové úľavy pre bohatých.
Teraz už väčšina užívateľov drog v Spojených štátoch pravdepodobne nebude mať prístup k liečbe duševných porúch a ochorení vyplývajúcich z užívania návykových látok. Dúfam, že to nepovedie k veľkému nárastu úmrtí na predávkovanie drogami, ale podľa mňa je veľmi pravdepodobné, že sa to stane. V novom rozpočtovom zákone je tiež menej peňazí pre špecializované medicínske inštitúty. V podstate sa teda úplne skončí financovanie väčšiny programov zdravotnej starostlivosti pre užívateľov drog na úrovni okresov a štátov vrátane tých, ktoré boli určené pre pôvodných obyvateľov Ameriky.
Vidíte nejaké náznaky, že Európa by mohla čeliť podobnej fentanylovej kríze ako USA? Vnímajú nadnárodné zločinecké organizácie starý kontinent ako potenciálny trh plný zákazníkov, ak môžem použiť slová trh a zákazníci?
Áno, podľa mňa určite. V Európe sa už do istej miery syntetické opioidy uchytili. Nie je však zhoda na tom, či to prerastie do naozaj katastrofického štádia. Myslím si, že je to dosť možné, hoci mnoho mojich európskych priateľov a kolegov verí, že Európa nebude mať veľké problémy.
Takže je to relatívne v poriadku? A zdôrazňujem slovo relatívne.
Ako vravím, mám európskych kolegov, ktorí predpokladajú, že Európe veľká kríza spojená so syntetickými opioidmi nehrozí. Majú pre to niekoľko vysvetlení. Podľa nich majú ľudia v Európe v prvom rade záujem o kokaín, nie o iné drogy. Faktom je, že dopyt po kokaíne je na starom kontinente obrovský. Ale pozrime sa do histórie. Kokaín sa v Spojených štátoch udomácnil v 80. rokoch, ale do Európy prišiel s 15– až 20-ročným oneskorením. Odborníci si v 80. a 90. rokoch neustále kládli otázku, prečo sa v Spojených štátoch presadil kokaín, ale v Európe heroín. Častou odpoveďou bolo, že Európania majú radi heroín, lebo chcú depresanty, nie stimulanty. Niekedy sa to pripisovalo rozdielom v kultúre na starom kontinente a v Amerike. Potom zrazu v 90. rokoch došlo v Európe k veľkému nárastu užívania kokaínu. Ale len málo to súviselo so zmenami preferencií užívateľov. V skutočnosti to v prvom rade vyplývalo z toho, čím začali trh zásobovať dodávatelia. Keď niekto tvrdí, že Európania majú takpovediac iné chute, tak neberie do úvahy, že kľúčová je drogová ponuka.
Znamená to, že sú to dodávatelia narkotík, ktorí menia a ovplyvňujú všetko na trhu, ako ste už naznačili?
V Spojených štátoch to nebolo tak, že jedného dňa začali užívatelia požadovať fentanyl. Stalo sa to, že dodávatelia, teda skupiny v Číne a potom mexické kartely Sinaloa a Jalisco, zaplavili Spojené štáty syntetickými opioidmi. Dôvodom bolo a je, že pre pašerákov sú tieto drogy mimoriadne výhodným tovarom. Na rozdiel od narkotík na rastlinnom základe sa dajú ľahšie prevážať a je jednoduchšie s nimi obchodovať. Samozrejme, tradičná produkcia drog ako kokaín bude pokračovať. Kriminálne skupiny do nej totiž masívne investovali peniaze a takpovediac aj palebnú silu a ovládajú polia s kokou. Ale výroba syntetických drog je z každého hľadiska jednoduchšia, takže prechod na ne je pre narkomafie mimoriadne lákavý.
Aké sú ďalšie dôvody, pre ktoré si niektorí experti myslia, že Európe nehrozia veľké problémy s fentanylom?
Sú odborníci, ktorí tvrdia, že aj keby na starý kontinent začali vo veľkej miere prúdiť syntetické opioidy, európski užívatelia sú inteligentní a vyhnú sa im. Prečo by vraj užívali mimoriadne silný pervitín, nitazény alebo fentanyl, keď majú prístup k extáze, ku kokaínu či k heroínu. A okrem toho Európa má v porovnaní s USA oveľa lepší zdravotnícky systém. Máte jednoduchší prístup k liekom, testovaniu na drogy a verejnému zdravotnému poisteniu.
Argument, že by sa užívatelia cielene rozhodli vyhýbať fentanylu, mi znie trochu naivne, ale platí, že zdravotnícky systém v Európe je vo všeobecnosti veľmi odlišný od toho v USA.
Súhlasím, že prístup k zdravotnému poisteniu a liečbe je veľmi dôležitý pri snahe znížiť počet úmrtí na predávkovanie. Ale neznamená to, že to výrazným spôsobom obmedzí závislosti. Kanada, a najmä jej štát Britská Kolumbia, je priekopníkom v oblasti programov, ktoré sa zameriavajú na boj s problémami, ktoré spôsobuje užívanie drog. Dokonca tam v malej miere funguje aj projekt kontrolovaných dodávok. Znamená to, že užívatelia drog môžu získať svoju dávku oficiálne. Namiesto toho, aby si nelegálne kúpili napríklad fentanyl, dostanú inú látku, ktorá nepovedie k predávkovaniu.
Ale napriek zdrojom, inováciám a oveľa väčšej sociálnej akceptácii problémov so závislosťou v porovnaní s USA je v Kanade Britská Kolumbia jednou z oblastí najviac postihnutých fentanylovou krízou. Zaznamenali tam veľmi vysoký počet úmrtí na predávkovanie drogami a dnes vidíme, že sa fentanyl šíri po celej krajine. Takže, hoci Kanada investuje do boja so závislosťami oveľa viac ako väčšina štátov sveta, aj tak fentanylová kríza dokázala preťažiť existujúci systém. Znamená to, že ani Európe nemusia stačiť zdroje. A dôležité je aj to, kto by mohol byť potenciálnym dodávateľom fentanylu na starý kontinent.
Kto by sa do toho mohol zapojiť?
Fentanyl sa spočiatku do USA dostával cez čínske kriminálne siete. V podstate to boli rodinné operácie, do ktorých bolo zapojených asi osem až desať ľudí, a niekedy aj menej. Kľúčová zmena, ktorá viedla k zásadnému zvýšeniu počtu obetí, prišla, keď mexické kartely začali nakupovať fentanyl alebo látky na jeho výrobu od čínskych sprostredkovateľov. Potom spustili jeho produkciu a dovoz do Spojených štátov v masovom meradle. No momentálne organizácie ako Sinaloa či Jalisco čelia vnútorným rozbrojom, respektíve bojujú s inými zločineckými skupinami. To brzdí ich aktivity súvisiace s dodávkami drog do Európy.
Ale na starom kontinente pôsobí tiež veľký počet mocných kriminálnych skupín. Zdá sa, že fentanyl a nitazény do Európy stále prúdia hlavne z Číny a Indie. Je to však na úrovni toho, čo sme videli v Spojených štátoch v rokoch 2012 až 2014. Sú to pomerne malé siete – výrobca, sprostredkovateľ a priamy predajca. Zatiaľ sa nezdá, že by sa do toho vo veľkej miere zapojila talianska mafia, turecké alebo albánske skupiny. Ale myslím si, že ak sa to stane, uvidíme masívny nárast prípadov predávkovania drogami, čo bude skutočná výzva pre policajné a zdravotnícke orgány. Ale chcela by som upozorniť ešte na jeden možný scenár.
Ten je aký?
Pobaltie už má problém so syntetickými opioidmi. Približne v období medzi rokmi 2007 až 2008 sa dodávky fentanylu objavili aj v severských štátoch. Tie to boli v tom čase schopné potlačiť, čo zachránilo veľa životov. Vtedy fentanyl pravdepodobne pochádzal zo štátov bývalého Sovietskeho zväzu, hoci nie je jasné, kde presne ho vyrábali, a do jeho dodávok sa nezapojili veľké európske zločinecké skupiny. Ale, samozrejme, viem si predstaviť, že by sa do toho teraz pustili ruské kriminálne organizácie a vynaložili by veľké úsilie, aby dostali drogy do Európy. Mohla by ich tým dokonca poveriť vláda v Moskve, aby poslúžili Kremľu v jeho konfrontácii s Európou. A, samozrejme, už teraz vidíme, ako sa prehlbujú vzťahy medzi ruskými spravodajskými službami a ruskými kriminálnymi skupinami. Takže dodávky veľkého množstva fentanylu do Európy by mohli byť dôležitým mechanizmom financovania nielen pre zločinecké skupiny, ale aj pre špecifické špionážne operácie Moskvy.