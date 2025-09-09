Pravda Správy Svet Fínsky prezident Stubb otvorene: Dovoz ruskej ropy a plynu na Slovensko a do Maďarska sa musí skončiť

Dovoz ruskej ropy a plynu na Slovensko a do Maďarska sa musí skončiť, vyhlásil v utorok v Helsinkách fínsky prezident Alexander Stubb po stretnutí s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Zdôraznil, že Európa a Spojené štáty koordinujú sankčnú politiku a skúmajú aj možnosť využitia zmrazených ruských aktív na oslabenie ruskej vojnovej mašinérie.

09.09.2025 12:18
Alexander Stubb Foto: ,
Fínsky prezident Alexander Stubb
V Helsinkách obaja prezidenti vystúpili s jednotným postojom k Rusku a deklarovali, že Fínsko i Poľsko sú garantmi bezpečnosti na východnom krídle NATO. Stubb pripomenul, že prostredie v baltskom priestore je dlhodobo nepredvídateľné a vyžaduje ďalšie posilňovanie odstrašenia a investície do obrany.

Pobavený Zelenskyj pri maďarskej výčitke po útokoch na ropovod
Video

Nawrocki vyzdvihol fínsku civilnú obranu a pripomenul že Poľsko na obranu vynakladá 4,7 percenta HDP a disponuje jednou z najsilnejších armád v Európe. Zároveň zdôraznil, že Poľsko patrí k najväčším podporovateľom Ukrajiny a poskytlo útočisko asi jeden a pol miliónu ukrajinských utečencov.

Prezidenti upozornili, že Vladimirovi Putinovi nemožno dôverovať a že jeho cieľom je hrať o čas. Podľa Stubba môžu bezpečnostné záruky pre Ukrajinu prísť až po prímerí alebo mierovej dohode, pričom Fínsko sa na nich pravdepodobne v nejakej forme bude podieľať.

zväčšiť Fínsky prezident Alexander Stubb (vpravo) po... Foto: SITA/AP, Roni Rekomaa
Karol Nawrocki / Alexander Stubb / Fínsky prezident Alexander Stubb (vpravo) po stretnutí s poľským prezidentom Karolom Nawrockým v Helsinkách 9. september 2025

Nawrocki dodal, že Poľsko vojakov na územie Ukrajiny nevyšle, no zostane kľúčovým logistickým uzlom pre pomoc Kyjevu. Zdôraznil tiež, že obe krajiny čelia hybridným hrozbám na svojich hraniciach.

Zelenskyj označil rokovania s Ficom za zmysluplné. Slovenský premiér podporil bezpečnostné záruky pre Ukrajinu aj jej snahu o vstup do EÚ
Video

Stretnutie sa venovalo aj transatlantickým vzťahom. Poľský prezident označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za jediného lídra schopného donútiť Putina k rokovaniam. Rozhodnutie ponechať americké jednotky v Poľsku označil za dobrú správu pre strednú a severnú Európu. Stubb zdôraznil význam osobných väzieb s americkým vedením a dôležitosť stabilného ukotvenia oboch krajín v NATO.

