Pred mešity v Paríži niekto položil bravčové hlavy. Polícia pátra po páchateľoch

„Vykonávame všetky potrebné opatrenia, aby sme našli páchateľov týchto hanebných činov,“ napísal Nunez na sociálnej sieti X.
Zdroj oboznámený s vyšetrovaním tvrdí, že prasacie hlavy ležali na verejných cestných komunikáciách v Paríži a na niekoľkých predmestiach.Čítajte aj Debakel premiéra, podá demisiu aj Macron? Chcú ho vyštvať z Elyzejského paláca
Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau odsúdil tieto činy ako „neslýchané a absolútne neprijateľné“. „Chcem, aby naši moslimskí krajania mohli pokojne praktizovať svoju vieru,“ uviedol šéf rezortu vnútra.
AFP pripomína, že spomedzi členských štátov Európskej únie žije vo Francúzsku najpočetnejšia moslimská menšina. Francúzsko má tiež po Izraeli a Spojených štátoch najpočetnejšiu židovskú komunitu.
Agentúra EÚ pre základné práva tvrdí, že niekoľko členských štátov Únie zaznamenalo od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 nárast prejavov nenávisti voči moslimom a židom.