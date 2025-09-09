Formula bez svetiel a značiek brázdila českú diaľnicu. „Ľudia si na to musia zvyknúť,“ odkázal syn šoféra

Upozornil na to portál idnes.cz. Päťdesiatjedenročného šoféra sa nakoniec podarilo zastaviť policajtom v obci Buk, odkiaľ ho eskortovali na výsluch do mesta Příbram.
K samotnému incidentu sa odmietol vyjadriť, médiám však poskytol rozhovor jeho syn Lukáš. Podľa neho s otcom takéto jazdy dokumentujú už od roku 2019 a verejnosť si na ne podľa neho bude musieť zvyknúť.
„Vo štvrť na deväť ráno sme na linke 158 prijali hlásenie, že na čerpaciu stanicu pri Dobříši dorazila formula. Krátko na to prišlo ďalšie oznámenie, že vozidlo pokračuje po diaľnici D4,“ priblížila policajná hovorkyňa Michaela Richterová.
Na miesto bolo vyslaných viacero hliadok, jednej z nich sa vozidlo podarilo zastaviť v obci Buk, časti obce Milín. Podľa portálu tn.cz sa tak stalo až vo dvore jeho bydliska, kde muž niekoľko minút odmietal vystúpiť z monopostu. „Šofér formuly sa podrobil dychovej skúške a testu na omamné látky, oba boli negatívne,“ dodala Richterová.Čítajte viac Minister dopravy pokrstil novú diaľnicu: hnal sa po nej šialenou rýchlosťou, jazdu si natočil na video
Muža následne previezli na policajnú stanicu do Příbramu. „Vodič formuly, ktorého hliadka stotožnila vo vozidle, sa pri vysvetľovaní odmietol k celej udalosti vyjadriť. Prípad bude postúpený do správneho konania, kde mu hrozí pokuta vo výške niekoľkých tisíc českých korún a zákaz šoférovania,“ uviedla hovorkyňa. Zároveň potvrdila, že polícia preveruje, či ide o tú istú formulu, ktorá sa na D4 objavila už pred časom.
Formuly pritom nie sú určené na jazdu po cestných komunikáciách – chýbajú im evidenčné značky, svetlá, smerovky aj ďalšie prvky povinnej výbavy. Syn majiteľa Lukáš však zásah polície ostro kritizoval: „Vošli nám na súkromný pozemok a porušili tým naše práva, bolo to podľa mňa úplne zbytočné a nezákonné.“
Desiatky policajných áut i helikoptéra
Podľa neho k domu dorazili desiatky policajných áut a nad obydlím krúžili vrtuľníky. „Prišlo mi to, akoby tu riešili vraždu. To všetko kvôli domnienke o dopravnom priestupku – že sme mali údajne ťahať monopost Formuly 1, ktorý mal ísť po diaľnici. O tom ale nič nevieme,“ dodal.
Ako vysvetlil, jazdy monopostu dokumentujú už šesť rokov na kanáli Trackzone. „Akcie prebehli vždy bez problémov. Od roku 2019 je známe, že formula po českej diaľnici jazdí a ľudia si na to budú musieť zvyknúť,“ tvrdí Lukáš.
Nebezpečenstvo v nich nevidí. „Maximálna rýchlosť bola vždy 180 až 200 kilometrov za hodinu a nikdy sme nikoho neohrozili. Nešlo o žiadne riskantné manévre. V skutočnosti jazdia ľudia dnes omnoho nebezpečnejšie,“ povedal. Podľa neho je to porovnateľné s tým, ako keď niekto jazdí bez diaľničnej známky – aj to je priestupok. „V Amerike môže každý jazdiť s čím chce a funguje to,“ doplnil.
Baví ho to
Otec podľa neho jednoducho jazdiť chce, pretože ho to baví. „Keby ste mali doma také auto, nechceli by ste sa naň iba pozerať. To, že nie je stavané na diaľnice, ešte neznamená, že tam nemôže ísť. Vodiči, ktorí po okresoch idú tridsať, sú podľa mňa oveľa nebezpečnejší,“ myslí si Lukáš.
Formula pochádza podľa jeho slov z britského tímu. „Je to Ferrari Dallara GPF1, prototyp z roku 2006, na svete sú len dva kusy. Informácie o tom poskytujeme iba my, nikto iný o tom nevie,“ vysvetlil. Dodal tiež, že pretekár David Hauser ho označuje za GP2 kvôli prednému nárazníku a že vozidlo testoval aj Kimi Räikkönen.
Polícia sa s jazdami formuly stretla už v minulosti, no vodičovi ich nikdy nevedeli priamo dokázať, pretože mal prilbu. Tentoraz je však situácia odlišná – podľa polície ho hliadky prichytili priamo za volantom bez možnosti výmeny s inou osobou.Čítajte viac Zbesilá jazda s telefónom v ruke a bez diaľničnej známky. Český europoslanec vyviazol bez trestu, úrad vec odložil