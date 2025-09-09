Pravda Správy Svet Ďalší blackout, tentokrát v Berlíne. Tisícky firiem a domácností ostali bez elektriny

Približne 50-tisíc domácností, ako aj 3-tisíc firiem a iných prevádzok na juhovýchode nemeckej metropoly Berlín postihol v utorok rozsiahly výpadok prúdu spôsobený zrejme politicky motivovaným podpaľačským útokom extrémistov na dva stožiare vysokého napätia.

Berlínsky hasičský zbor upozornil, že čiastočne nedostupné sú tiesňové linky 110 a 112, problémy sú aj s pevnými a mobilnými sieťami, informovala agentúru DPA a portál bz-berlin.de. V dôsledku požiaru nefunguje svetelná signalizácia, nepremávajú električky ani prímestská železnica S-Bahn.

Postihnuté sú oblasti Niederschönweide, Treptow-Köpenick, Adlershof, Johannisthal, Altglienicke a časti štvrtí Rudow a Grünau. Požiar bol nahlásený o tretej hodine ráno v mestskej časti Johannisthal. Hasičom trvalo hodinu, kým ho uhasili.

Plamene poškodili a čiastočne zničili vysokonapäťové káble. Podľa prvotných zistení páchatelia použili urýchľovač horenia, zrejme benzín. Po siedmich hodinách od požiaru sa podarilo obnoviť dodávky elektriny do asi 15-tisíc domácností.

Zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude výpadok trvať. „Pripravujeme sa na možnosť, že to môže trvať dlhšie,“ povedal hovorca hasičského zboru. Výpadky prúdu sa v Berlíne vyskytujú pravidelne, aj keď v menšom rozsahu. „Takýto rozsah je absolútnou výnimkou,“ povedal hovorca spoločnosti Stromnetz Berlin.

O politicky motivovanom čine podľa polície svedčí výber dvoch elektrických stĺpov ako cieľa útoku a konanie páchateľov. Vyšetrovanie prípadu prevzalo oddelenie Krajinského kriminálneho úradu v Berlíne, ktoré je zodpovedné za politicky motivované trestné činy.

