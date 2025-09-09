Vražda Ukrajinky v USA vyvolala politickú búrku: Trump útočí na demokratov za „odmietanie“ posielať zločincov do väzenia

Video, ktoré zverejnila spoločnosť CATS zodpovedná za verejnú dopravu v oblasti mesta Charlotte, ukazuje, ako páchateľ mladú Ukrajinku bez vyprovokovania bodol nožom do krku. Zábery kolovali na sociálnych sieťach a pritiahli pozornosť influencerov, komentátorov a politikov.
Vyjadril sa aj americký prezident Donald Trump, ktorý vraždu z večera 22. augusta označil za strašnú. Nepriamo zodpovedných za ňu urobil predstaviteľov Demokratickej strany, ktorí „odmietajú posielať zlých ľudí do väzenia“. Aj týmto prípadom obhajoval svoje rozhodnutie vyslať federálnych agentov a Národnú gardu na ochranu obyvateľov pred zločincami vo Washingtone, Chicagu a ďalších mestách spravovaných demokratmi.
Starostka Charlotte Vi Lylesová tvrdí, že v prípade vraždy mladej Ukrajinky ide o tragické zlyhanie súdov a úradov. Podobne aj republikáni a pravicovo orientovaní komentátori nastolili otázky týkajúce sa pôsobenia justičného systému v tomto prípade, pričom sa napríklad pýtali, prečo bol podozrivý Decarlos Brown ml. na slobode napriek tomu, že mal údajne rozsiahly zápis v registri trestov.
Brown ml. je bezdomovec s duševnými problémami a podľa informácií CNN bol odsúdený za viaceré trestné činy vrátane ozbrojenej lúpeže, za ktoré strávil osem rokov vo väzení. Jeho matka povedala miestnej televízii WSOC-TV, že podľa jej názoru sa útoku dalo zabrániť.
Zarucká utiekla z Ukrajiny do USA po začiatku ruskej invázie v roku 2022.Čítajte viac Hrôza vo vlaku v USA: Trestanec dobodal na smrť 23-ročnú Ukrajinku