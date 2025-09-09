Holandské mestá a obce bijú na poplach. Miesto pre nových utečencov z Ukrajiny už nemajú, hovoria o kritickej situácii

Prijímacie centrá sú už mesiace preplnené, utečenci sú pravidelne odmietaní a mestá nemajú zdroje na prijatie ďalších, napísal v utorok spravodajský portál holandskej verejnoprávnej televízie NOS.
Podľa údajov Združenia holandských miest a obcí (VNG) príde do Holandska každý týždeň približne 300 nových ukrajinských občanov a takmer všetky dostupné možnosti na ich ubytovanie sú už vyčerpané. Prevažne ide o ženy s deťmi, ale prichádzajú aj muži, ktorí „vedia, že tu je práca“.
Obce a mestá v Holandsku majú v súčasnosti k dispozícii viac ako 97-tisíc miest v ubytovniach, no takmer všetky sú obsadené.
Utrecht je jedným z miest, ktoré boli nedávno prvýkrát nútené odmietnuť ukrajinských utečencov. Navyše pre nedostatok financií bude mesto musieť v blízkej budúcnosti zatvoriť existujúce ubytovacie centrá. „Nemáme tušenie, čo budeme robiť ďalej,“ uviedla poslankyňa mestského zastupiteľstva Rachel Streeflandová.
Budovy, v ktorých bývajú Ukrajinci, často nevlastnia samotné obce, ale sú prenajímané. Investovanie do nových lokalít je podľa Streeflandovej náročné, pretože mnohí developeri požadujú pred premenou bývalých kancelárskych priestorov na centrá finančné záruky.
V meste Dordrecht, ležiacom 20 kilometrov juhovýchodne od Rotterdamu, sú pravidelne nútení odmietnuť nových záujemcov z Ukrajiny. V súčasnosti ich tam býva okolo tisíc, z toho polovica v bývalej kancelárskej budove, ktorá sa má od februára prestavať na iný účel.
NOS pripomína, že obce nemajú zo zákona právo odmietnuť žiadosť o poskytnutie útočiska, no niekedy sú k tomu nútené. V obci Het Hogeland v provincii Groningen už existuje precedens, keď ukrajinskí občania úspešne napadli zamietavé stanovisko na súde.
Od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu v roku 2022 utieklo do zahraničia 4,7 milióna Ukrajincov. Holandsko sa v počte prijatých Ukrajincov na obyvateľa umiestnilo na štvrtom mieste v EÚ za Českou republikou, Poľskom a Nemeckom.