Macron pod tlakom. Po demisii premiéra hrozí Francúzsku nová vlna protestov

Francúzsky prezident hľadá piateho premiéra za necelé dva roky. Za favoritov sú považovaní minister obrany Sébastien Lecornu, minister spravodlivosti Gérald Darmanin a minister vnútra Bruno Retailleau. Najaktívnejšie pôsobil podľa francúzskej tlače v posledných dňoch Lecornu, no rozhodnuté ešte nie je.
Hlava štátu je pod tlakom opozície, napísal Le Monde. Podľa neho najnovším pádom premiéra začalo nové obdobie politickej nestability. Bayrou vydržal vo funkcii iba deväť mesiacov, aj tak to bolo trikrát dlhšie ako jeho predchodca.Čítajte viac Debakel premiéra, podá demisiu aj Macron? Chcú ho vyštvať z Elyzejského paláca
To, čo kedysi vo Francúzsku šokovalo, je teraz bežnou praxou, komentuje odchod tretieho premiéra za 14 mesiacov agentúra AP. Macron bude musieť vo svojom výbere konať rýchlo pre sociálne nepokoje, ktoré sa môžu kedykoľvek vymknúť kontrole, píše denník Le Figaro.
Krajina sa pripravuje na stredajšie protesty s názvom „Block Everything“ (Zablokujte všetko), výzvy na ne sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach. Demonštrácie by mohli pripomínať rozsiahle protesty žltých viest proti Macronovi, ktoré otriasli krajinou v roku 2018. Protestujúci nemajú žiadne centralizované vedenie, čo sťažuje odhad ich rozsahu, píše agentúra Reuters.
Na 18. septembra tiež odbory vyhlásili celoštátne štrajky a demonštrácie proti úsporným opatreniam vlády. Tieto protesty naberajú rozmery generálneho štrajku, štrajkovať majú parížske dopravné podniky a železničiari a k štrajku vyzývajú tiež letoví dispečeri. Francúzske médiá sa domnievajú, že najneskôr k tomuto dátumu bude chcieť mať Macron nového premiéra a nový vládny tím, aby sa sám nestal hlavným terčom protestov.