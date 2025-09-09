Pravda Správy Svet Izrael prikývol na americký návrh prímeria. Boje v Gaze zastaví na týždeň, ak Hamas prepustí rukojemníkov

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v utorok vyjadril ochotu prijať návrh prímeria vo vojne v Pásme Gazy na základe návrhu USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

09.09.2025 15:35
Izrael „má záujem o ukončenie vojny podľa návrhu (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa založeného na princípoch stanovených izraelským bezpečnostným kabinetom,“ uviedol Saar počas návštevy v Chorvátsku.

Americká vláda predstavila návrh, na základe ktorého by sa boje zastavili na jeden týždeň. Trump v nedeľu na platforme Truth Social napísal, že izraelská vláda ho už prijala. Podľa izraelskej Televízie Channel 12 americký návrh hovorí aj o odovzdaní všetkých živých rukojemníkov do 48 hodín od vstúpenia do platnosti. Izrael výmenou za to zastaví ofenzívu v meste Gaza. Návrh údajne počíta aj s rokovaniami o mierovej dohode.

Podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) izraelský premiér Benjamin Netanjahu doposiaľ nezvolal zasadnutie vládneho kabinetu, aby návrh prerokoval. Krajne pravicoví koaliční partneri však doposiaľ odmietali prímerie s palestínskym militantným hnutím Hamas, píše DPA.

