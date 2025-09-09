Pravda Správy Svet Masaker v KDR: Povstalci napojení na Islamský štát zabili mačetami vyše 50 ľudí

Masaker v KDR: Povstalci napojení na Islamský štát zabili mačetami vyše 50 ľudí

Povstalci zo Skupiny spojených demokratických síl (ADF) zabili v pondelok mačetami viac ako 50 civilistov počas smútočného obradu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Ide o najnovší veľký útok tejto skupiny podporovanej Islamským štátom (IS), uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

09.09.2025 15:47
debata (1)

Útok sa odohral v pondelok večer v meste Ntoyo v provincii Severné Kivu. „Môžem potvrdiť predbežný počet 50 mŕtvych. Obete boli z ničoho nič napadnuté počas smútočného obradu v dedine Ntoyo okolo 21.00 h a väčšina z nich bola zabitá mačetami,“ povedal s tým, že pátranie po ďalších možných obetiach pokračuje.

Vojenský správca oblasti, plukovník Alain Kiwewa pre agentúru Reuters následne povedal, že počet obetí je v súčasnosti okolo 60 a môže stúpnuť, pretože je aj mnoho nezvestných.

Kongo / ebola / Čítajte viac V Konžskej demokratickej republike opäť vypukla epidémia eboly, hlásia 15 mŕtvych

ADF vznikli v Ugande v 90. rokoch minulého storočia po zvrhnutí dlhoročného diktátora Idiho Amina zoskupením viacerých milícií. Novú vládu ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho považovali za protimoslimskú.

Skupina sa odvtedy významne rozrástla a z Ugandy bola vytlačená. Aktuálne pôsobí v pohraničných oblastiach medzi Ugandou a KDR a často útočí na civilistov v odľahlých dedinách. Vodcovia ADF v roku 2019 prisľúbili vernosť IS s cieľom vytvoriť v Ugande islamský kalifát.

V auguste ADF zabila viac ako 50 civilistov po sérii viacerých útokoch. Pri júlovom útoku skupiny na kostol zahynulo 38 ľudí. Konžská armáda a Uganda tvrdia, že v posledných týždňoch zintenzívnili operácie proti ADF.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vražda #Islamský štát #masaker #KDR