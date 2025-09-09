Izrael zaútočil na vedenie Hamasu priamo v Katare. Hlavný vyjednávač hnutia má byť po smrti

Podľa televíznej stanice Al-Arabíja a ďalších médií odvolávajúcich sa na svoje zdroje zomrel po izraelskom útoku šéf politického krídla Hamasu a jeho hlavný vyjednávač Chalíl Hajjá a niekoľko ďalších popredných postáv hnutia. Správy o ich stave sa však líšia.
Televízna stanica Al Džazíra s odvolaním sa na zdroj z Hamasu uviedla, že Izrael zaútočil vo chvíli, keď vedenie skupiny rokovalo o najnovšom návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na prímerí v Pásme Gazy.
Izraelský predstaviteľ pre televíziu Channel 12 vyhlásil, že útok údajne odobril aj americký prezident Donald Trump, dodáva TOI. Veľvyslanectvo USA v Dauhe vyzvalo amerických občanov, aby sa ukryli.
Katar, ktorý je prostredníkom mierových rokovaní, útok na svojom území označil za „zbabelý“ a za flagrantné porušenie medzinárodného práva. Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí útok nazval „zjavným porušením všetkých medzinárodných zákonov a noriem… (ktoré) ohrozuje bezpečnosť občanov a obyvateľov Kataru“.
„Katarský štát dôrazne odsudzuje zbabelý izraelský útok, ktorý bol namierený proti obytným budovám, v ktorých bývali viacerí členovia Hamasu v katarskej metropole Dauha,“ uviedol hovorca na platforme X.
Izraelská armáda v spoločnom vyhlásení s tajnou službou Šin Bet oznámili, že izraelské vzdušné sily zaútočili na vedenie Hamasu. „Členovia vedenia, ktorí boli zasiahnutí, roky viedli aktivity teroristickej organizácie a sú priamo zodpovední za masaker zo 7. októbra 2023 a vedenie vojny proti Izraelskému štátu,“ uvádza sa vo vyhlásení s odkazom na začiatok vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy.
Izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič podľa agentúry AFP armádu za útok pochválil. „Teroristi nemajú imunitu a nikdy ju nebudú mať pred dosahom Izraela kdekoľvek na svete,“ vyhlásil na X a ocenil „správne rozhodnutie a perfektné vykonanie zo strany izraelskej armády a tajnej služby Šin Bet“.
AP pripomína, že vedenie Hamasu v exile už dlhodobo sídli v Katare. Táto krajina v Perzskom zálive tiež niekoľko rokov slúži ako sprostredkovateľ v rokovaniach medzi Hamasom a Izraelom.