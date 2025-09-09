Sybiha nakoniec do Budapešti nepríde. Kyjev za šéfa diplomacie vysiela do Maďarska náhradu

Szijjártó v pondelok povedal, že za neustále zhoršovanie maďarsko-ukrajinských vzťahov jednoznačne nesie zodpovednosť Kyjev, avšak maďarská vláda je naďalej odhodlaná k dialógu. Preto tento týždeň pricestuje na návštevu Maďarska šéf ukrajinskej diplomacie Sybiha.Čítajte viac Sybiha v časoch napätia navštívi Maďarsko. Budapešť všetku vinu hádže na Kyjev, ponúka recept na zlepšenie vzťahov
Na základe aktuálnych informácií ukrajinská vláda na budapeštianske rokovania vo štvrtok definitívne delegovala podpredsedu vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Tarasa Kačku, uviedol pre server telex.hu maďarský rezort diplomacie.
Maďarský minister tiež podotkol, že nie Maďarsko odobralo práva Ukrajincom žijúcim v Maďarsku, ale Ukrajina neustále okliešťuje menšinové práva Maďarom žijúcim v Zakarpatskej oblasti.Čítajte viac Škandál pokračuje. Kukláči v Budapešti zatkli bývalého ukrajinského diplomata. V Kyjeve hovoria o maďarskej hystérii
„Ako by sa dali zlepšiť vzťahy? Napríklad, tak, že by Ukrajinci vrátili všetky práva menšín, ktoré odobrali tamojším Maďarom. To závisí len od nich. Ak sa pod európskym tlakom podarilo obnoviť protikorupčný zákon za jedinú minútu, potom sa za rovnaký čas dajú obnoviť aj práva menšín,“ dodal Szijjártó.
Problém podľa neho je v tom, že zatiaľ čo Európska únia sa intenzívne zaujíma o korupciu v ukrajinskej štátnej správe, osud Maďarov žijúcich na Ukrajine ju vôbec nezaujíma.Čítajte viac Maďarskí agenti na ukrajinskej pôde. SBU tvrdí, že rozbila špionážnu sieť Budapešti. Propaganda, odkázal Szijjártó