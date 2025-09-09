Pravda Správy Svet Sybiha nakoniec do Budapešti nepríde. Kyjev za šéfa diplomacie vysiela do Maďarska náhradu

Sybiha nakoniec do Budapešti nepríde. Kyjev za šéfa diplomacie vysiela do Maďarska náhradu

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha nepríde tento týždeň do Budapešti, ako to pôvodne avizoval v pondelok jeho maďarský rezortný partner Péter Szijjártó. Podľa servera telex.hu namiesto neho navštívi Maďarsko podpredseda vlády Ukrajiny pre európsku a euroatlantickú integráciu Taras Kačka.

09.09.2025 17:35
Hungary / Budapest / Flag / Foto: ,
Maďarská vlajka na Dunajom v Budapešti
Szijjártó v pondelok povedal, že za neustále zhoršovanie maďarsko-ukrajinských vzťahov jednoznačne nesie zodpovednosť Kyjev, avšak maďarská vláda je naďalej odhodlaná k dialógu. Preto tento týždeň pricestuje na návštevu Maďarska šéf ukrajinskej diplomacie Sybiha.

Na základe aktuálnych informácií ukrajinská vláda na budapeštianske rokovania vo štvrtok definitívne delegovala podpredsedu vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Tarasa Kačku, uviedol pre server telex.hu maďarský rezort diplomacie.

Maďarský minister tiež podotkol, že nie Maďarsko odobralo práva Ukrajincom žijúcim v Maďarsku, ale Ukrajina neustále okliešťuje menšinové práva Maďarom žijúcim v Zakarpatskej oblasti.

„Ako by sa dali zlepšiť vzťahy? Napríklad, tak, že by Ukrajinci vrátili všetky práva menšín, ktoré odobrali tamojším Maďarom. To závisí len od nich. Ak sa pod európskym tlakom podarilo obnoviť protikorupčný zákon za jedinú minútu, potom sa za rovnaký čas dajú obnoviť aj práva menšín,“ dodal Szijjártó.

Problém podľa neho je v tom, že zatiaľ čo Európska únia sa intenzívne zaujíma o korupciu v ukrajinskej štátnej správe, osud Maďarov žijúcich na Ukrajine ju vôbec nezaujíma.

