Pierre de Gaulle (62) pracoval ako finančný konzultant vo švajčiarskej Ženeve a vo Francúzsku je menej známy. Ruské štátne médiá zverejňujú jeho prokremeľské vyjadrenia ako údajný dôkaz, že inváziu Moskvy na Ukrajine podporujú aj popredné osobnosti zo Západu. On sám zodpovednosť za eskaláciu konfliktu pripisuje NATO a USA.
Záujem o ruské občianstvo vyjadril už na jeseň 2023, keď sa zúčastnil na Petrohradskom kultúrnom fóre a povedal, že by to preňho bola česť. Teraz pre TASS uviedol, že získať občianstvo Ruska sa stalo „nevyhnutnosťou" pre jeho rodinu.
„Umožní nám odovzdať našim deťom hodnoty, ktoré si ceníme, a vychovávať ich správne. Chceme ich chrániť pred dekadentnosťou a úpadkom západných hodnôt,“ povedal. Tvrdí tiež, že jeho rodina „miluje“ Rusko, jeho kultúru a „a skutočnosť, že chráni základné hodnoty, si zvlášť získava náš obdiv“.
„Ak mi bude udelené (ruské) občianstvo, bude to znamenať, že Rusko a Francúzsko si stále zachovávajú priateľské vzťahy," dodal Pierre de Gaulle. Už skôr podľa ruskej agentúry povedal, že on a jeho manželka Rima by sa radi presťahovali do Ruska.
Nie je to prvý raz, čo potomok tejto najslávnejšej francúzskej politickej rodiny spôsobil rozruch. Pierrov starší brat, Yves de Gaulle, v januári 2023 pre noviny Le Parisien tvrdil, že názory jeho súrodenca „sa netýkajú nikoho iného ako jeho samého – ani mňa, ani našej rodiny a už vôbec nie generála (de Gaullea)“.
Charles de Gaulle viedol počas druhej svetovej vojny francúzsky protifašistický odboj z exilu v Londýne a následne sa víťazne vrátil do Francúzska.
Počas studenej vojny, keď zastával úrad prezidenta, sa snažil o to, aby sa Francúzsko stalo mostom medzi západným blokom, v ktorom dominovali Spojené štáty, a sovietskym východným blokom. Túto pozíciu teraz podľa svojich vlastných vyjadrení reprezentuje Pierre de Gaulle.
Historici sa však zhodujú na tom, že generál de Gaulle počas svojej vlády udržal Francúzsko pevne ukotvené v NATO. Jeho názory však vo Francúzsku stále vyvolávajú diskusie, najmä keď sa aplikujú na súčasné udalosti.