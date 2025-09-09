Europoslanci vyzvali na otvorenie rokovacích kapitol s Ukrajinou. Proti ich bolo 135

Správa Výboru Europarlamentu (EP) pre zahraničné veci (AFET), ktorá hodnotí pripravenosť Ukrajiny na členstvo v EÚ na pozadí pokračujúcej ruskej agresie, bola prijatá 418 hlasmi, proti bolo 135 poslancov a 41 sa zdržalo hlasovania.
Podľa dokumentu by Ukrajina mala pokračovať v implementácii európskych pravidiel a dokončiť už začaté reformy. „Poslanci chvália mimoriadne úsilie Ukrajiny o posilnenie jej demokratických inštitúcií a povzbudzujú Kyjev, aby si udržal reformné tempo. Zdôrazňujú pritom dôležitosť transparentných a na zásluhách založených výberových procesov,“ píše sa v správe.Čítajte viac Politológovia: Premiérova podpora vstupu Ukrajiny do EÚ nie je nič nové
EP zároveň potvrdil svoj „neochvejný“ záväzok voči nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Zdôraznil, že akékoľvek mierové riešenie vo vojne s Ruskom musí rešpektovať vôľu ukrajinského ľudu a nesmie byť vnútené inými medzinárodnými aktérmi.
„EÚ a jej členské štáty musia zostať strategickými spojencami Ukrajiny a mali by posilniť svoju vedúcu úlohu pri podpore boja Ukrajiny za suverenitu, mier a spravodlivosť,“ uvádzajú europoslanci.
Upozornili tiež na nedávne stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na Aljaške. Podľa europoslancov sú takéto kroky „v ostrom kontraste s masívnou eskaláciou útokov Ruska proti Ukrajine, ktoré opäť dokazujú, že Moskva nemá záujem o mier, ale o podmanenie si Ukrajiny“.Čítajte viac SNS nesúhlasí s podporou vstupu Ukrajiny do EÚ. Označila ju za bezpečnostné riziko, od Fica chce zmenu postoja
Vyzývajú prezidenta Trumpa, aby konal v súlade so svojím oznámením, že Spojené štáty prijmú ďalšie rázne hospodárske sankcie proti Rusku a krajinám, ktoré ho podporujú. Poslanci tiež súhlasia s poskytnutím bezpečnostných záruk pre Kyjev.
Ukrajina požiadala o členstvo v Európskej únii 28. februára 2022, krátko po začiatku ruskej invázie. Európska rada jej udelila štatút kandidátskej krajiny o takmer štyri mesiace neskôr. Prístupové rokovania s Ukrajinou sa formálne začali v júni 2024. Obe strany spolupracujú aj v rámci Východného partnerstva.Čítajte viac Vyslanie vojakov na Ukrajinu: nedodá ich 26 štátov a Európania vedia, že bez USA to nepôjde. Môžu však Trumpovi veriť?