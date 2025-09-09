Los Emil doputoval už do Rakúska, v St. Pöltene spôsobil chaos. Melk ho neoslovil

„Že je los Emil v Melku, sa prirodzene rýchlo roznieslo. Zbeh ľudu bol ale v medziach,“ uviedol podľa portálu dolnorakúskeho týždenníka NÖN miestny policajný šéf Thomas Heinreichsberger.
Pohyb losa Emila v meste sledovali nielen jeho priaznivci, ale aj polícia. V sobotu totiž los na železničnej stanici v St. Pöltene na niekoľko hodín zastavil prevádzku vlakov. V Melku ale žiadne problémy nenastali, ako mesto uviedlo. „Na radnici sa ale neprihlásil," poznamenala hovorkyňa mesta.
Los ešte dnes Melk opustil, ako uviedol Heinreichsberger s tým, že Emilovo putovanie tak pokračuje. Hovorca dolnorakúskej polície Raimund Schwaigerlehner povedal, že polícia zviera v jeho púti nesleduje. „Nechávame ho ísť vlastnou cestou,“ uviedol.
Rakúske médiá denne prinášajú podrobnosti o Emilovej ceste. Portál weekend.at zviera označil za tulácku hviezdu. Jeho popularita je taká veľká, že má v nemčine a češtine heslo na internetovej encyklopédii Wikipédie alebo stránku na sieti Facebook.
Los pravdepodobne pochádza z Poľska a do Rakúska sa dostal cez Česko. V tuzemsku cesta mladého zvieraťa vyvolala tiež veľký záujem verejnosti. Los väčšinou žije samotársky, môže dorásť až do výšky cez dva metre a dosiahnuť hmotnosť cez pol tony.