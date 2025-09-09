Ťahanica o mikrofón i hádka o poradie. Posledná schôdza českých poslancov bola nervózna

Babiš prišiel na začiatku schôdze k rečníckemu pultu a dožadoval sa, aby mohol vystúpiť ako prvý. Pekarová Adamová mu však slovo neudelila, pretože pred ním boli podľa jej slov písomne prihlásení iní poslanci. Šéf ANO však od pultu odmietal odísť. Nato sa k nemu pridal predseda hnutia SPD Tomio Okamura, ktorý chcel protestovať proti údajnej manipulácii s poradím rečníkov. Približne 15 minút sa poslanci dohadovali, kto a prečo porušuje rokovací poriadok, Babiš sa potom začal preťahovať o mikrofón s Markom Bendom (ODS). Šéfka snemovne predsedu ANO vo vyhrotenej situácii varovala, že ho dá vyviesť.
Prvý nakoniec vystúpil Benda, po ňom malo slovo niekoľko ministrov a poslancov Pirátov, Babiš sa tak k slovu dostal až večer. Šéfka snemovne podľa neho porušila zákon a klamala. Poslanci ANO vraj nechceli obštruovať, len sa slušne rozlúčiť. V pléne ukazoval výpis zo systému snemovne, v ktorom je prihlásený ako prvý. Koalícia sa podľa neho dohodla na tom, že nesmie vystúpiť do času večerných televíznych správ a robila tak všetko pre to, aby ho umlčala.
Postup Pekarovej Adamovej kritizoval aj Okamura. Predsedníčka podľa neho manipulovala s poradím podaných písomných prihlášok. „Zúfalá predsedníčka snemovne Pekarová podvádza. Dnes svojvoľne prehodila poradie prihlásených rečníkov tak, aby umlčala opozíciu a dala prednosť vládnym poslancom,“ napísal Okamura na sieti X.
Pekarová Adamová na sociálnej sieti zdôraznila, že prednostné právo má viacero ľudí a to Babišovo ako šéfa strany nie je viac prednostné než iné. „Kto sa prihlási skôr, ten má právo vystúpiť. A tentokrát to nebol on. Preto je absolútna lož, keď tvrdí, že je mnou umlčiavaný alebo že mu bránim rozprávať,“ uviedla. Babiš však tvrdil, že sa ako prvý prihlásil on.Čítajte viac Fiala hovorí o predavačovi strachu a Babiš o najväčšom strašidle. Rozhodnú o novej vláde kamaráti z detstva?
K otvoreniu schôdze do 22.00 h nedošlo. Ministri v prejavoch sumarizovali, čo sa im v ich rezortoch podarilo urobiť a čo by hrozilo, ak by vládla súčasná opozícia. Opoziční poslanci, naopak, vládu kritizovali a prezentovali, v čom by ich program bol lepší. Navrhovali tiež pridať viaceré body do programu schôdze – týkajúce sa najmä mnohých káuz – od prípadu Čapí hnízdo cez Dozimetr, kampeličku, Motol až po bitcoinovú kauzu, ale aj mnohé iné, napríklad obmedzenie rečníckej doby. Poslancov tak čaká ďalšie nočné rokovanie – podľa stanice ČT24 už 28. v tomto volebnom období.