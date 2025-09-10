Recept na nelegálnu migráciu pomohol. Žiadateľov o azyl v Nemecku výrazne ubudlo

Podľa správy EUAA požiadalo v prvej polovici tohto roka v Nemecku o azyl 70-tisíc ľudí, čo predstavuje 18 percent všetkých žiadostí podaných v EÚ. Oproti prvému polroku 2024 to znamená pokles až o 43 percent, čo je výrazne väčší úbytok ako v ostatných krajinách únie.
Agentúra preto hovorí o „obrate“, keďže práve Nemecko bolo dlhý čas vyhľadávaným útočiskom migrantov z viacerých kútov sveta.
Zverejnené informácie dokazujú, že trend sa začína meniť. Viac žiadostí o azyl ako v Nemecku v sledovanom období už zaznamenali vo Francúzsku (78-tisíc) a v Španielsku (77-tisíc), pomerne veľa i v Taliansku (64-tisíc).
Vo Francúzsku zostal pritom počet žiadateľov o azyl oproti porovnateľnému obdobiu stabilný, zatiaľ čo v Španielsku išlo o 13-percentný a v Taliansku o 25-percetný pokles. Tieto tri krajiny spolu s Nemeckom zároveň zaevidovali až tri štvrtiny všetkých žiadostí o azyl v EÚ.
„Náš azylový obrat funguje, naše opatrenia sú úspešné," komentoval čísla pre denník Bild nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Pod dobré výsledky v potláčaní nelegálnej migrácie sa však podpísala nielen súčasná vláda Friedricha Merza, ale aj jeho predchodcu Olafa Scholza.
Už jeho „semaforová koalícia“, ako ju podľa politických farieb prezývali, sprísnila niekoľko zákonov, aby znížila počet prisťahovalcov a uľahčila vyhosťovanie neúspešných žiadateľov o azyl.
Pred rokom potom vtedajšia ministerka vnútra Nancy Faeserová rozšírila policajnú kontrolu na celú dĺžku nemeckých hraníc. Jej nástupca Dobrindt v opatreniach pokračoval a v máji kontroly ešte sprísnil.
Policajti vďaka tomu začali migrantov preverovať priamo na hraniciach a tisíce z nich „obracať" do štátov, skadiaľ prišli, hoci je to z právneho hľadiska sporné. Dobrindt navyše začal pripravovať vyhostenie žiadateľov o azyl zo Sýrie a z Afganistanu.
Aké zlepšenie sa Nemcom podarilo dosiahnuť, vidno aj na údajoch Spolkového úradu pre migráciu. Kým vlani v auguste požiadalo prvý raz o azyl v krajine vyše 18-tisíc cudzincov, v auguste tohto roku ich bolo už len 7 800, teda takmer o 60 percent menej.
Podľa rezortu vnútra odmietli policajti na hraniciach od mája 660 žiadostí o azyl a celkovo zabránili až 12-tisíc nelegálnym migrantom vstúpiť do Nemecka.
„Sprísňovanie nemeckej migračnej politiky sa dostáva i v zahraničí na titulné stránky novín, čo by tiež mohlo byť dôvodom pre klesajúce čísla v EÚ," zhodnotil pre Bild odborník na migráciu Daniel Thym. Za znížením počtu nelegálnych migrantov však vidí aj ďalšie opatrenia či zmenené podmienky v cudzine.
Dôležité sú napríklad prísne kontroly na vonkajších hraniciach EÚ a vývoj v krajinách, odkiaľ migranti pochádzajú alebo tadiaľ smerujú do Európy. Irán a Turecko napríklad vo veľkom deportujú do vlasti Afgancov, lebo sa na tom dohodli s Talibanom.
„Pre Afgancov je preto cesta do Nemecka výrazne drahšia a nebezpečnejšia,“ zdôvodnil Thym. Po páde režimu Bašára Asada v decembri minulého roka sa zase znížil počet žiadateľov o azyl zo Sýrie, ktorí predtým patrili k najpočetnejším skupinám migrantov.