ONLINE: Poliaci v pozore, vnikli k nim drony. Zostrelili ich a hľadajú trosky, armáda hovorí o akte agresie

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 295 dní
6:38 Poľská armáda označila narušenie vzdušného priestoru Poľskej republiky, ku ktorému došlo v noci na stredu, za „akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť občanov.“ Armáda to uviedla vo vyhlásení, ktoré zverejnila aj na sociálnych sieťach. Citovala z neho i agentúra AFP.
„V dôsledku dnešného útoku Ruskej federácie na ukrajinské územie došlo k bezprecedentnému narušeniu poľského vzdušného priestoru dronmi. Ide o akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ informovalo operačné velenie poľských ozbrojených síl.
Armáda – podľa webu Onet.pl – spresnila, že na rozkaz operačného veliteľa ozbrojených síl boli okamžite začaté obranné postupy, pričom poľské a spojenecké sily monitorovali niekoľko desiatok objektov pomocou radaru. Tie objekty, ktoré by mohli predstavovať hrozbu, boli neutralizované. Časť z dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor, bola zostrelená. Pokračuje pátranie po týchto objektoch a snahy o ich lokalizáciu.
5:55 Pri ruských útokoch na Ukrajinu opakovane narušili poľský vzdušný priestor drony. Uviedla to v stredu krátko pred 4. hodinou SELČ poľská armáda a neskôr tiež premiér Donald Tusk. Operačné veliteľstvo armády nariadilo proti bezpilotným prostriedkom použiť zbrane. Armáda vyzvala obyvateľov niektorých oblastí, aby nevychádzali.
Armáda uviedla, že poľský vzdušný priestor narušili drony bez toho, aby spresnila, ktoré z vojnových strán im patria. Poľská tlačová agentúra PAP hovorí o ruských dronoch. Poľská armáda hovorí o dronoch, ktoré vnikli nad poľské územie po útoku Ruskej federácie na Ukrajinu.
„Prebieha operácia, ktorej cieľom je identifikácia a neutralizácia týchto objektov,“ uviedla armáda krátko pred 4:00 SELČ. Dodala, že sa snaží tiež určiť miesta, kam dopadli zostrelené bezpilotné prostriedky.
„Zdôrazňujeme, že operácia armády stále trvá, a vyzývame vás, aby ste zostali doma,“ uviedla ďalej armáda, podľa ktorej sa výzva najviac týka troch vojvodstiev na východe krajiny.
„Prebieha operácia súvisiaca s opakovaným narušením poľského vzdušného priestoru. Armáda proti objektom použila zbrane,“ uviedol okolo 4: 30 SELČ poľský premiér Tusk. Uviedol, že v kontakte s prezidentom Karolom Nawrockim.
„Poľské a spojenecké sily pozorovali pomocou radaru niekoľko desiatok objektov a vzhľadom na tie, ktoré by mohli predstavovať hrozbu, sa operačný veliteľ poľských ozbrojených síl rozhodol ich neutralizovať. Niektoré z dronov, ktoré narušili náš vzdušný priestor, boli zostrelené. Prebiehajú úsilie o lokalizáciu a lokalizáciu možných miest pádu týchto objektov,“ informoval operačné stredisko poľskej armády.
Podľa agentúry Reuters, ktorá cituje záznamy amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA), bola v noci prerušená civilná prevádzka na štyroch poľských letiskách „kvôli neplánovanej vojenskej aktivite s cieľom zaručiť štátnu bezpečnosť“. Obmedzenia sa týkali aj Chopinovho letiska vo Varšave.
Ukrajinské letectvo krátko po polnoci SELČ podľa agentúry Reuters vydalo oznámenie, že ruské drony vleteli do poľského vzdušného priestoru. Varovalo tiež pred tým, že by ruské bezpilotné prostriedky mohli zasiahnuť mesto Zamosť na východe krajiny. Neskôr však príspevok vymazalo. Počas utorkového večera ukrajinské letectvo tiež uviedlo, že dronovému útoku z Ruska čelí hlavné mesto Kyjev. Varovanie pred údermi zo vzduchu počas noci bolo vyhlásené aj na území Ľvovskej a Volyňskej oblasti, ktoré susedia s Poľskom.
„Lietadlá použili svoje zbrane proti nepriateľským objektom. Sme v neustálom kontakte s velením NATO. Sily teritoriálnej obrany boli aktivované na pozemné pátranie po zostrelených dronoch. Žiadame vás, aby ste zachovali pokoj a odovzdávali iba správy od armády a štátnych služieb. Ak narazíte na úlomky objektov, nepribližujte sa k nim a informujte políciu,“ napísal poľský vicepremiér a minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz.