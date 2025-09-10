Zaveďte vysoké clá pre Indiu a Čínu, pripojíme sa, odkázal podľa médií Trump Európanom

Indiu a Čínu Trump považuje za zdroje financovania vojny na Ukrajine kvôli nákupom veľkých objemov ruskej ropy.
Podľa zdroja agentúry AFP sa Trump pripojil na diaľku k rokovaniam amerických a únijných úradníkov ohľadom ďalších sankcií na Rusko. Trump vyzval EÚ, aby na tovar z Indie a Číny zaviedla clá vo výške 50 až 100 percent. Spojené štáty by urobili podobný krok, ak Brusel dá najavo, že zavedenie ciel schváli, uviedol podľa AFP Trump.
Nemenovaný americký diplomatický činiteľ povedal agentúre AFP, že Spojené štáty vidia v Číne a Indii „zdroj financovania ruskej vojnovej mašiny“. „Ak nenarušíme zdroj financovania, tak nemôžeme zastaviť vojnu,“ povedal činiteľ.
Podobne sa podľa agentúry AFP vyjadril aj americký minister financií Scott Bessent. Podľa neho by dohoda medzi USA a EÚ na nových clách na krajiny, ktoré kupujú ruskú ropu, viedla k zrúteniu ruskej ekonomiky. „A to by prinútilo (ruského) prezidenta (Vladimira) Putina zasadnúť k rokovaciemu stolu,“ uviedol Bessent.
Na konci augusta začalo platiť nové clo vo výške 50 percent, ktoré Trumpova administratíva uvalila na Indiu práve z dôvodu, že ázijská krajina odoberá ruskú ropu a obchoduje s ňou. Trump však v stredu uviedol, že jeho vláda naďalej rokuje s Indiou o odstránení prekážok vo vzájomnom obchode. Medzi tieto prekážky možno počítať aj nedávno zavedené clá.
India od začiatku plošnej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 nákupy ruskej ropy výrazne zvýšila. Z Ruska teraz pochádza viac ako tretina indického dovozu tejto suroviny, zatiaľ čo pred vojnou na Ukrajine to bolo menej ako jedno percento.