Pravda Správy Svet Na Ukrajinu mieri ničivá zbraň z USA. Kde udrie, nebudú mať Rusi čo obnovovať, hovorí expert

Na Ukrajinu mieri ničivá zbraň z USA. Kde udrie, nebudú mať Rusi čo obnovovať, hovorí expert

Ukrajina sa pripravuje na dodávky amerických rakiet ERAM (Extended-Range Attack Munition), ktoré môžu zásadne posilniť jej schopnosti pri úderoch na ruské ciele. Ide o nízkonákladové letecké strely s dlhým doletom, ktoré je možné odpaľovať zo stíhačiek MiG-29 aj F-16, uvádza správa americkej Defense Security Cooperation Agency.

10.09.2025 08:00
coaspire raketa ERAM, Foto:
Spoločnosť CoAspire navrhla tento ERAM pre americké letectvo.
debata (7)

Podľa ukrajinského leteckého experta Valerija Romanenka majú strely dolet až 450 kilometrov a schopnosť preraziť konštrukciu cieľa pred samotnou explóziou. „Nejde o muníciu, ktorá vybuchne na streche budovy ako drony. Najprv prerazí strechu, vletí do miestnosti a tam exploduje,“ vysvetlil Romanenko v relácii pre Radio NV. Upozornil, že v prípade útoku na rafinériu by rakety dokázali zničiť celé bloky objektov.

Bývalý slovenský MiG-29 zničil Rusom veliteľské centrum dronov navádzanými bombami GBU-39
Video
Podľa informácií, ktoré zverejnil Air Fighter na telegrame bolo cieľom útoku veliteľské stanovište, z ktorého Rusi koordinovali dronové operácie. Ukrajinské sily ho objavili ukryté v páse vegetácie. MiG-29 sa k cieľu priblížil nízkym letom, aby sa vyhol radarovej detekcii, a následne vykonal prudké stúpanie, počas ktorého zhodil navádzané bomby. Vzápätí sa pilot otočil späť a vrátil sa na domovskú základňu. Celú akciu si bojovníci zaznamenali na video. / Zdroj: air_fighter_ / Instagram

Romanenko zdôraznil, že strely nesú nálož s hmotnosťou 227 kilogramov a v prípade útoku na rozsiahle priemyselné komplexy, ako sú rafinérie, môžu vyradiť celé bloky zariadení. „Zhodenie tucta takýchto bômb na celú oblasť znamená, že tam už nebude čo obnovovať,“ dodal expert.

Prvá várka už v októbri

Prvé dodávky sa očakávajú už v októbri 2025, keď má Kyjev získať 10 kusov ERAM. Podľa amerických dokumentov je prvá veľká várka naplánovaná na 840 rakiet do konca októbra 2026, pričom celkovo je schválený predaj až 3 550 kusov. Ukrajina tak postupne rozšíri svoj arzenál na tisíce striel, financovaných aj z prostriedkov Dánska, Holandska, Nórska a grantovo-pôžičkového programu FMF USA.

Pobavený Zelenskyj pri maďarskej výčitke po útokoch na ropovod Družba
Video

ERAM je výsledkom rýchleho programu vývoja zbrojných kapacít amerického letectva. Prototypy vznikli len 14 mesiacov po vypísaní požiadavky v auguste 2024 a skúšobné lety prebehli na americkom A-4 Skyhawk aj na ukrajinskom MiG-29. Portál Aviationweek označuje tento prístup k vývoju zbraní za prelomový – namiesto tradičných zbrojárskych gigantov dostali šancu menšie firmy s dôrazom na digitálne inžinierstvo a modulárny dizajn.

O dodávkach informovala koncom augusta aj Americká agentúra pre obrannú spoluprácu, podľa ktorej pôjde o rakety a navigačné vybavenie v hodnote 825 miliónov dolárov. Nákup bude financovaný prostredníctvom podpory Dánska, Holandska, Nórska a grantovo-pôžičkového programu USA FMF.

Raketa Flamingo v tajnej továrni Fire Point na...
Zamestnanec kontroluje bojový dron v tajnej...
+6Rakety Flamingo v tajnej továrni Fire Point na...
Zásah za zásahom. Ukrajinské tanky ničia ruských okupantov
Video
Tankové posádky 63. ukrajinskej mechanizovanej brigády v boji proti ruským okupantom. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #zbrane #MiG-29 #vojna na Ukrajine #stíhačka F-16