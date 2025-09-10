Na Ukrajinu mieri ničivá zbraň z USA. Kde udrie, nebudú mať Rusi čo obnovovať, hovorí expert

Podľa ukrajinského leteckého experta Valerija Romanenka majú strely dolet až 450 kilometrov a schopnosť preraziť konštrukciu cieľa pred samotnou explóziou. „Nejde o muníciu, ktorá vybuchne na streche budovy ako drony. Najprv prerazí strechu, vletí do miestnosti a tam exploduje,“ vysvetlil Romanenko v relácii pre Radio NV. Upozornil, že v prípade útoku na rafinériu by rakety dokázali zničiť celé bloky objektov.
Romanenko zdôraznil, že strely nesú nálož s hmotnosťou 227 kilogramov a v prípade útoku na rozsiahle priemyselné komplexy, ako sú rafinérie, môžu vyradiť celé bloky zariadení. „Zhodenie tucta takýchto bômb na celú oblasť znamená, že tam už nebude čo obnovovať,“ dodal expert.
Prvá várka už v októbri
Prvé dodávky sa očakávajú už v októbri 2025, keď má Kyjev získať 10 kusov ERAM. Podľa amerických dokumentov je prvá veľká várka naplánovaná na 840 rakiet do konca októbra 2026, pričom celkovo je schválený predaj až 3 550 kusov. Ukrajina tak postupne rozšíri svoj arzenál na tisíce striel, financovaných aj z prostriedkov Dánska, Holandska, Nórska a grantovo-pôžičkového programu FMF USA.
ERAM je výsledkom rýchleho programu vývoja zbrojných kapacít amerického letectva. Prototypy vznikli len 14 mesiacov po vypísaní požiadavky v auguste 2024 a skúšobné lety prebehli na americkom A-4 Skyhawk aj na ukrajinskom MiG-29. Portál Aviationweek označuje tento prístup k vývoju zbraní za prelomový – namiesto tradičných zbrojárskych gigantov dostali šancu menšie firmy s dôrazom na digitálne inžinierstvo a modulárny dizajn.
O dodávkach informovala koncom augusta aj Americká agentúra pre obrannú spoluprácu, podľa ktorej pôjde o rakety a navigačné vybavenie v hodnote 825 miliónov dolárov. Nákup bude financovaný prostredníctvom podpory Dánska, Holandska, Nórska a grantovo-pôžičkového programu USA FMF.