Pellegrini: EXPO je príležitosťou na prezentáciu Slovenska ako inšpiratívnej krajiny

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu vystúpil s príhovorom na ceremónii pri príležitosti Národného dňa SR na svetovej výstave EXPO 2025 v japonskej Osake. Tohtoročné EXPO je podľa neho príležitosťou, ako predstaviť výnimočné výhody, ktorými Slovensko disponuje, a odprezentovať ho ako atraktívnu a inšpiratívnu krajinu, ktorá môže výrazne prispievať ku globálnemu pokroku, informuje osobitný spravodajca TASR.

10.09.2025 07:10
Pellegrini v Tokiu, Japonsko, Išiba Foto:
Prezident SR Peter Pellegrini v Japonsku rokoval s japonským premiérom Šigeru Išibom.
Prezident zdôraznil, že EXPO v Osake je výnimočnou platformou na výmenu inšpiratívnych nápadov a miestom, kde sa stretávajú štáty sveta, aby spolu oslavovali ľudskú kreativitu a spoločnú snahu o lepšiu budúcnosť.

EXPO Osaka: Halu, v ktorej vystavuje aj Slovensko, navštívili vyše 2 mil. ľudí
Video
Zdroj: TASR

SR svojou účasťou na EXPO podľa Pellegriniho potvrdila záväzok prispievať k udržateľnému rozvoju a globálnej spolupráci a prezentuje na ňom svoju prírodnú krásu a kultúrne dedičstvo. Najväčšie bohatstvo Slovenska však podľa neho je vo vzdelaní a kreativite ľudí.

Pellegrini vyzdvihol, že Slovensko na EXPO predstavuje moderné technológie vyvinuté slovenskými vedcami, ako aj výrobcov vína, ktorí kombinujú tradície svojich predkov s modernými technológiami. „S pomocou inovácií zakorenených v našich tradíciách budujeme krajinu, ktorá pomáha tvoriť lepšiu budúcnosť, avšak zostáva verná svojim koreňom,“ vyhlásil.

pellegrini Čítajte aj Pellegrini v Tokiu: Slovensko a Japonsko chystajú strategickú spoluprácu. Témou bola aj budúcnosť U. S. Steel Košice

Účasť Slovenska na EXPO 2025 je podľa hlavy štátu aj príležitosťou pripomenúť si priateľstvo medzi Slovenskom a Japonskom. Prezident spomenul podporu zo strany Japonska pre misiu Milana Rastislava Štefánika v roku 1918 pri vzniku Československa. Zdôraznil, že po získaní nezávislosti v roku 1993 japonské finančné inštitúcie ako prvé udelili Slovensku úverový rating, čo SR umožnilo vstúpiť na svetové finančné trhy.

Slovensko otvorilo svoju expozíciu na Expe v Osake
Video
Zdroj: TASR

Na slávnostnom otvorení vystúpil aj japonský minister pre EXPO Jošitaka Itó. Vo svojom príhovore poukázal na politickú a ekonomickú spoluprácu medzi Japonskom a Slovenskom. Poďakoval sa Slovensku za účasť na výstave v Osake, ktorá podľa neho pomáha šíriť obraz Slovenska vo svete.

Súčasťou národného dňa bol aj kultúrny program, v ktorom sa stretol Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) z Prešova a projekt Party v 21. storočí. Počas národného dňa umelci predstavia projekt Poklady, pričom ide o syntézu medzi vizuálnym a performatívnym umením.

Pellegrini je na návšteve Japonska od utorka. V Tokiu už absolvoval bilaterálne rokovanie s japonským premiérom Šigeruom Išibom a s predstaviteľmi Japonskej obchodnej federácie Keidanren.

