Trumpa v reštaurácii vo Washingtone vypískali a nazvali ho „Hitlerom našej doby“

Už 79-ročný republikán sa priblížil k protestujúcim, zastavil sa niekoľko metrov od nich, prikývol a pokojne sa usmial bez toho, aby reagoval slovne. O niekoľko sekúnd neskôr Trump gestikuloval, aby sa priestor vyprázdnil, a povedal: „Poďme, ideme.“
Ochranka prezidenta potom protestujúcich, ktorí mávali palestínskymi vlajkami, odviedla z miesta. V reštaurácii bolo počuť aj piskot a skandovanie „USA! USA!“
Trump zriedka verejne večeria, no jeho tlačová tajomníčka Karoline Leavittová potvrdila, že on a jeho tím si v reštaurácii neďaleko Bieleho domu vychutnali krabie mäso, krevety, šalát, steak a dezert.
Trumpa sprevádzali viceprezident JD Vance, minister obrany Pete Hegseth, minister zahraničných vecí Marco Rubio, zástupca šéfa štábu Stephen Miller, tlačová tajomníčka Leavittová a ďalší. Na jednom z videí je vidieť, ako Vance podáva ruky hosťom a želá im dobrú chuť.
Pred večerou Trump novinárom povedal, že reštaurácie vo Washingtone sú teraz plné, čo pripísal svojej akcii nasadenia Národnej gardy v hlavnom meste. Reportéri zaznamenali, že Trumpa na druhej strane ulice vítali hlasné ovácie, ale aj piskot.