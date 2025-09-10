Ruský dron zasiahol obytný dom v Poľsku, hlásia miestni

„Nikomu nič sa nestalo,“ potvrdil pre portál polsatnews.pl podinšpektor Andrzej Fijolek z Krajského veliteľstva polície v Lubline.
Starosta okresu WLodawa Mariusz Zańko priblížil, že okolnosti incidentu zatiaľ nie sú jasné: „Nevieme, či samotný dron dopadol na dom a poškodil strechu a strop, alebo či škody spôsobili úlomky dronu.“ Dodal, že miestni obyvatelia počuli výbuch a videli nad oblasťou poľské stíhačky. „Situácia je dosť zložitá a znepokojujúca, medzi obyvateľmi panuje veľký nepokoj,“ uviedol.
Podľa Zańka na mieste zasahujú pracovníci okresného úradu, ktorí majú za úlohu vyčísliť materiálne škody.
Drony sa našli na viacerých miestach
Ruské drony alebo ich zvyšky sa našli na viacerých miestach východného Poľska, informuje server denníka Gazeta Wyborcza.
Jeden z poškodených dronov našla poľská polícia dnes okolo 5:40 v dedine Czosnówka, ktorá leží neďaleko hraníc s Bieloruskom. „Je to malý objekt, nedošlo k požiaru, nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ uviedol hovorca hasičskej služby televízii TVN24.
Časti ďalšieho dronu sa podľa miestnej prokuratúry našli blízko cintorína v obci Cześniki na juhovýchode Poľska neďaleko ukrajinských hraníc, informuje agentúra Reuters.
Poľská armáda vyzvala obyvateľov, aby sa v prípade nálezu zvyškov dronov k troskám nepribližovali, neprenášali ich a nedotýkali sa ich. Polícia je v stave pohotovosti vo vojvodstvách Podlaskom, Lublinskom, Podkarpatskom a Mazovskom.
Kvôli dronom boli v noci na dnes dočasne uzavreté letiská vo Varšave, v Modline blízko poľskej metropoly a v Řešove a tiež vzdušný priestor v okolí letiska v Lubline na východe 38-miliónovej krajiny. Varšavské letisko uviedlo, že je nutné počas dňa počítať s meškaním letov.
K incidentu došlo počas masívneho ruského útoku dronmi na Ukrajinu, počas ktorého bezpilotné lietadlá opakovane narušili poľský vzdušný priestor. Operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl označilo situáciu za „akt agresie, ktorý vytvoril hrozbu pre bezpečnosť občanov“. Časť dronov bola podľa armády zostrelená.Čítajte aj ONLINE: Poliaci v pozore. Drony prenikli do krajiny, armáda ich zostrelila a hovorí o akte agresie
Na nebezpečenstvo reagovalo aj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), ktoré vydalo varovné správy pre tri vojvodstvá – Lubelské, Podkarpatské a Podleské. Úrady vyzvali obyvateľov, aby v prípade nálezu trosiek alebo dronov okamžite kontaktovali bezpečnostné zložky a nahlásili ich polohu.
Akt agresie
Poľská armáda označila narušenie vzdušného priestoru Poľskej republiky, ku ktorému došlo v noci na stredu, za „akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť občanov.“ Armáda to uviedla vo vyhlásení, ktoré zverejnila aj na sociálnych sieťach. Citovala z neho i agentúra AFP.
„V dôsledku dnešného útoku Ruskej federácie na ukrajinské územie došlo k bezprecedentnému narušeniu poľského vzdušného priestoru dronmi. Ide o akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ informovalo operačné velenie poľských ozbrojených síl.
Armáda – podľa webu Onet.pl – spresnila, že na rozkaz operačného veliteľa ozbrojených síl boli okamžite začaté obranné postupy, pričom poľské a spojenecké sily monitorovali niekoľko desiatok objektov pomocou radaru. Tie objekty, ktoré by mohli predstavovať hrozbu, boli neutralizované. Časť z dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor, bola zostrelená. Pokračuje pátranie po týchto objektoch a snahy o ich lokalizáciu.
Počet dronov bol podľa Tuska veľký
Poľský vzdušný priestor v noci na dnes narušil veľký počet ruských dronov, potvrdil dnes ráno na X poľský premiér Donald Tusk. Tie, ktoré predstavovali priame nebezpečenstvo, boli zostrelené, uviedol tiež a doplnil, že je v neustálom kontakte so spojencami a generálnym tajomníkom NATO Marekom Ruttom.
Na ochranu poľského vzdutého priestoru dnes štartovali aj spojenecké lietadlá.
„Je to prvý prípad, keď boli nad územím štátu NATO zostrelené ruské drony, preto všetci spojenci berú situáciu veľmi vážne,“ citoval Tuskovo vyjadrenie pred mimoriadnym zasadnutím vlády server denníka Gazeta Wyborcza.
„Nie je dôvod na paniku. Budeme občanov informovať o všetkých udalostiach,“ poznamenal Premiér. Podľa agentúry Reuters povedal tiež, že situácia sa zdá byť pod kontrolou. Zároveň zdôraznil, že Poľsko je pripravené reagovať na útoky a provokácie.
Incident si podľa neho nevyžiadal mŕtvych či zranených.
Podľa aliančného zdroja agentúry Reuters poľský vzdušný priestor narušilo šesť až desať ruských dronov a to bolo to prvýkrát, čo spojenecké sily zasahovali pri narušení vzdušného priestoru členskej krajiny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že na Poľsko smerovalo zhruba osem dronov. Rusko celkovo vyslalo na Ukrajinu asi 415 dronov rôznych typov a viac ako 40 riadených striel a balistických rakiet.