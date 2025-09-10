Von der Leyenová volá po ráznejšej zahraničnej politike. Požaduje jednotu EÚ a nové sankcie proti Rusku a Izraelu

„Európa zvádza boj,“ vyhlásila hneď na úvod a zdôraznila, že bojové línie pre nový svetový poriadok sa vytvárajú práve teraz. Podľa nej musí EÚ bojovať za svoju nezávislosť, bezpečnosť a nesmie byť paralyzovaná vnútornými rozdielmi. Venovala sa aj ekonomickým témam, ktoré ovplyvňujú životy Európanov.
Tvrdý postoj voči Rusku a podpora Ukrajiny
Jadrom prejavu bol rázny postoj voči Rusku a neochvejná podpora Ukrajine. Von der Leyenová odsúdila „neúprosné“ ruské útoky na ukrajinské mestá. Zmienila sa aj o nebezpečnom narušení poľského vzdušného priestoru desiatkou ruských dronov, ktoré označila za bezohľadné a bezprecedentné. V tejto súvislosti vyjadrila plnú solidaritu s Poľskom. „Putinov odkaz je jasný, naša reakcia musí byť tiež jasná,“ vyhlásila a dodala, že je potrebný „väčší tlak na Rusko, aby si sadlo k rokovaciemu stolu. Potrebujeme viacero sankcií.“Čítajte viac Ruský dron zasiahol obytný dom v Poľsku, hlásia miestni
Predsedníčka EK predstavila aj nový spôsob financovania ukrajinskej obrany: využitie hotovostných zostatkov zo zmrazených ruských aktív. „Toto je ruská vojna. A je to Rusko, kto by malo platiť,“ vyhlásila za potlesku europoslancov. Hoci bol tento nápad v minulosti kritizovaný pre finančné a právne riziká, Komisia chce preskúmať možnosť poskytnutia reparačnej pôžičky pre Kyjev. Von der Leyenová tiež poukázala na tragické humanitárne následky vojny, keď prerozprávala príbeh ukrajinského chlapca Sašu, ktorého Rusi uniesli a ktorého babička Ľudmila musela ťažko hľadať. Na záver oznámila, že EÚ usporiada medzinárodný summit zameraný na vrátenie všetkých ukradnutých ukrajinských detí. „Každé unesené dieťa sa musí vrátiť domov,“ uviedla.
Reakcia na situáciu v Gaze a sankcie voči Izraelu
Prejav sa dotkol aj situácie v Pásme Gazy, kde podľa von der Leyenovej prebieha „devastujúca“ situácia. Diskurz šéfky Komisie sa dramaticky zmenil, keď hovorila o „človekom spôsobenom hladomore“ a opatreniach izraelskej vlády, vrátane blokády. Označila dianie za „neprijateľné“ a zdôraznila, že EÚ nemôže zostať nečinná.
V reakcii na to von der Leyenová oznámila, že Európska komisia navrhne sankcie voči extrémistickým izraelským ministrom a osadníkom na okupovanom Západnom brehu. Navrhla tiež čiastočné pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom v oblasti obchodu, pričom zdôraznila, že financovanie pamätníka holokaustu Jad Vašem a izraelskej občianskej spoločnosti nebude ovplyvnené. Zároveň odsúdila zadržiavanie finančných prostriedkov patriacich Palestínskej autonómii, ktoré nazvala „finančným zadusením“, a úsilie izraelskej vlády podkopávať dvojštátne riešenie.Čítajte viac Izrael udrel v Katare na vedenie Hamasu. Šéfovia prežili, reaguje hnutie. Biely dom hovorí o nešťastnom incidente
Výzva na zmenu hlasovania
V závere prejavu von der Leyenová vyjadrila presvedčenie, že Európska únia by sa mala „oslobodiť od pút jednomyseľnosti“ a prejsť na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v niektorých oblastiach, napríklad v zahraničnej politike. Tento prípadný prechod na takýto spôsob hlasovania je už dlhšie predmetom diskusií členských štátov EÚ, pričom proti strate práva veta sa dlhodobo vyjadrujú napríklad aj vládni predstavitelia Slovenska. „Ide o to, že musíme zabezpečiť, aby naša Únia bola rýchlejšia a dokázala splniť očakávania Európanov, lebo len tak môžeme spoločne vyhrať tento boj – aby sme dosiahli nezávislosť Európy. A nezabúdajme, že o naše slobody sme vždy museli bojovať,“ dodala šéfka EK.