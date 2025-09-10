Pravda Správy Svet Poľsko požiadalo o aktiváciu článku 4 NATO. Tusk povedal, že zostrelili štyri drony, ale zaznamenali až 19 prienikov

Poľsko je teraz najbližšie k ozbrojenému konfliktu od druhej svetovej vojny, ale v tejto chvíli nie je dôvod tvrdiť, že krajina je vo vojnovom stave, uviedol dnes podľa agentúry Reuters v parlamente poľský premiér Donald Tusk. Poľské vedenie je podľa Tuska s ohľadom na nočné narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi odhodlané konať ako "jedna päsť" a konzultuje so spojencami posilnenie protivzdušnej obrany krajiny.

10.09.2025 11:22
NATO - mohutné cvičenie v Rumunsku Steadfast Dart 2025
V noci na dnes Poľsko podľa Tuska zostrelilo asi štyri drony a prienikov do svojho vzdušného priestoru zaznamenalo 19, pričom veľká časť z týchto bezpilotných lietadiel priletela z Bieloruska. Posledný z dronov bol podľa premiéra zostrelený o 06:45 SELČ. Zničenie troch dronov bolo podľa Tuska potvrdené a štvrtý prípad sa teraz javí ako pravdepodobný.

Tusk tiež zdôraznil, že Varšava potrebuje väčšiu podporu od spojencov a viac, ako iba vyjadrenie solidarity. Posilnenie poľskej protivzdušnej obrany aktuálne Poľsko podľa Tuska konzultuje so spojencami a požiadalo preto o aktiváciu článku štyri Severoatlantickej zmluvy. Ten stanovuje, že „zmluvné strany budú spoločne konzultovať vždy, keď podľa názoru ktorejkoľvek z nich bude ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán“.

Spojenci v NATO podľa Tuska signalizujú, že situáciu berú vážne. Veľvyslanci aliančných krajín sa dnes stretávajú v Bruseli na pravidelnom rokovaní a podľa hovorcu aliancie sa vývojom v Poľsku budú zaoberať.

