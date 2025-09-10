Poľsko požiadalo o aktiváciu článku 4 NATO. Tusk povedal, že zostrelili štyri drony, ale zaznamenali až 19 prienikov

V noci na dnes Poľsko podľa Tuska zostrelilo asi štyri drony a prienikov do svojho vzdušného priestoru zaznamenalo 19, pričom veľká časť z týchto bezpilotných lietadiel priletela z Bieloruska. Posledný z dronov bol podľa premiéra zostrelený o 06:45 SELČ. Zničenie troch dronov bolo podľa Tuska potvrdené a štvrtý prípad sa teraz javí ako pravdepodobný.Čítajte viac Blanár: Vniknutie dronov do Poľska je vážnou eskaláciou. Slovensko nemá protivzdušnú obranu, povedal Pellegrini
Tusk tiež zdôraznil, že Varšava potrebuje väčšiu podporu od spojencov a viac, ako iba vyjadrenie solidarity. Posilnenie poľskej protivzdušnej obrany aktuálne Poľsko podľa Tuska konzultuje so spojencami a požiadalo preto o aktiváciu článku štyri Severoatlantickej zmluvy. Ten stanovuje, že „zmluvné strany budú spoločne konzultovať vždy, keď podľa názoru ktorejkoľvek z nich bude ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán“.
Spojenci v NATO podľa Tuska signalizujú, že situáciu berú vážne. Veľvyslanci aliančných krajín sa dnes stretávajú v Bruseli na pravidelnom rokovaní a podľa hovorcu aliancie sa vývojom v Poľsku budú zaoberať.