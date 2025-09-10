Pravda Správy Svet Vianoce už v októbri? Vo Venezuele nič nové. Maduro tvrdí, že chce chrániť „právo na šťastie“ svojho ľudu

Vianoce už v októbri? Vo Venezuele nič nové. Maduro tvrdí, že chce chrániť „právo na šťastie“ svojho ľudu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok oznámil, že jeho krajina bude tento rok oslavovať Vianoce opäť v skoršom termíne, a to už 1. októbra

10.09.2025 11:38
Nicolás Maduro Foto: ,
Venezuelský prezident Nicolás Maduro
debata

V roku 2024 došlo k presunutiu osláv vzhľadom na krízu, ktorá v krajine vypukla po sporných prezidentských voľbách, keď opozícia a USA obvinili Madura zo zmanipulovania výsledkov.

Maduro tentoraz Venezuelčanom v televíznom programe ‚Con Maduro +‘ oznámil, že chce chrániť ich „právo na šťastie“. „Aj tento rok sa Vianoce začnú oslavovať 1. októbra – s radosťou a vianočnými koledami, tancom a tradičnými jedlami, ako aj rôznymi aktivitami komerčného aj kultúrneho charakteru,“ uviedol Maduro.

Rozhodnutie priblížiť Vianoce na začiatok októbra prichádza uprostred stupňujúceho sa napätia s USA, ktoré obvinilo Madurovu vládu z prepojenia na drogové kartely, vyhlásilo ho za „narkoteroristu“ a zdvojnásobilo odmenu na 50 miliónov dolárov za jeho dolapenie.

Trump, Maduro Čítajte viac Zaútočí Trump na Venezuelu? Analytik vysvetlil, čo by USA želali Madurovi

Washington koncom augusta k brehom Venezuely vyslal najmenej sedem vojenských lodí, väčšinu z nich vyzbrojených strelami dlhého doletu Tomahawk. Do oblasti bola nasadená aj útočná ponorka s jadrovým pohonom.

Maduro v reakcii oznámil nasadenie 25-tisíc vojakov pozdĺž pobrežia Karibiku a k hraniciam so susednou Kolumbiou. Zároveň v krajine oznámil nábory do milícií. Bogota naznačila, že v prípade napadnutia Venezuely Spojenými štátmi by jej mohli jej ozbrojené sily pomôcť.

Muž salutuje potom, ako vstúpil do milícii...
Nábory do milícii oznámené prezidentom Madurom...
+7Vládny prívrženec drží v rukách hračky s...
maduro Čítajte viac Maduro nasadil na hranice 25-tisíc „veľkolepých“ venezuelských vojakov

Katolícka cirkev vo Venezuele kritizovala túto politizáciu náboženských sviatkov. Podľa jej stanoviska totiž otázka času a spôsobu slávenia Vianoc patrí do kompetencie cirkvi a nemala by byť zneužívaná na politické účely.

Z pohľadu kultúrnej tradície však skoršie vianočné obdobie nie je úplnou novinkou. Tento jav sa označuje aj ako „adelanto de Navidad“ (v preklade “predčasné Vianoce”) — trend, kedy sa začiatok sviatkov posúva čoraz skôr (v ekonomickom kontexte často už od októbra), aby sa stimulovala spotreba a obchod.

Persian Gulf Tensions Čítajte viac Niečo sa deje. Pri Venezuele sa zhromažďujú americké vojenské lode. Kolumbia hovorí o pomoci Madurovi, ten povoláva milície
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Venezuela #Vianoce