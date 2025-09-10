Vianoce už v októbri? Vo Venezuele nič nové. Maduro tvrdí, že chce chrániť „právo na šťastie“ svojho ľudu

V roku 2024 došlo k presunutiu osláv vzhľadom na krízu, ktorá v krajine vypukla po sporných prezidentských voľbách, keď opozícia a USA obvinili Madura zo zmanipulovania výsledkov.
Maduro tentoraz Venezuelčanom v televíznom programe ‚Con Maduro +‘ oznámil, že chce chrániť ich „právo na šťastie“. „Aj tento rok sa Vianoce začnú oslavovať 1. októbra – s radosťou a vianočnými koledami, tancom a tradičnými jedlami, ako aj rôznymi aktivitami komerčného aj kultúrneho charakteru,“ uviedol Maduro.
Rozhodnutie priblížiť Vianoce na začiatok októbra prichádza uprostred stupňujúceho sa napätia s USA, ktoré obvinilo Madurovu vládu z prepojenia na drogové kartely, vyhlásilo ho za „narkoteroristu" a zdvojnásobilo odmenu na 50 miliónov dolárov za jeho dolapenie.
Washington koncom augusta k brehom Venezuely vyslal najmenej sedem vojenských lodí, väčšinu z nich vyzbrojených strelami dlhého doletu Tomahawk. Do oblasti bola nasadená aj útočná ponorka s jadrovým pohonom.
Maduro v reakcii oznámil nasadenie 25-tisíc vojakov pozdĺž pobrežia Karibiku a k hraniciam so susednou Kolumbiou. Zároveň v krajine oznámil nábory do milícií. Bogota naznačila, že v prípade napadnutia Venezuely Spojenými štátmi by jej mohli jej ozbrojené sily pomôcť.
Katolícka cirkev vo Venezuele kritizovala túto politizáciu náboženských sviatkov. Podľa jej stanoviska totiž otázka času a spôsobu slávenia Vianoc patrí do kompetencie cirkvi a nemala by byť zneužívaná na politické účely.
Z pohľadu kultúrnej tradície však skoršie vianočné obdobie nie je úplnou novinkou. Tento jav sa označuje aj ako „adelanto de Navidad" (v preklade "predčasné Vianoce") — trend, kedy sa začiatok sviatkov posúva čoraz skôr (v ekonomickom kontexte často už od októbra), aby sa stimulovala spotreba a obchod.