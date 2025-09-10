Pravda Správy Svet Poľsko neukázalo dôkazy o ruskom pôvode dronov, tvrdí diplomat vo Varšave. Moskva si vraj eskaláciu neželá

Poľsko nepredložilo dôkazy o ruskom pôvode dronov zostrelených v noci na dnešok nad jeho územím. Podľa ruskej agentúry RIA Novosti to dnes vyhlásil ruský chargé d'affaires vo Varšave Andrej Ordaš. Poľské ministerstvo si ho v súvislosti s incidentom predvolalo. Moskva si podľa ruského diplomata eskaláciu s Poľskom nepraje.

10.09.2025 12:02
Poľský premiér Donald Tusk ráno oznámil, že vzdušný priestor jeho krajiny v noci narušil veľký počet ruských dronov. Celkom zaznamenalo Poľsko 19 narušení. Zasahovali proti nim poľské i spojenecké lietadlá, pričom asi štyri drony boli zostrelené.

Podľa šéfky únijnej diplomacie Kaji Kallasovej aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sú náznaky, že Rusko narušilo poľský vzdušný priestor úmyselne.

„Obvinenia považujeme za bezdôvodné. Neboli predložené žiadne dôkazy, že tieto drony majú ruský pôvod,“ povedal Ordaš. „Rusko nemá žiadny záujem na eskalácii s Poľskom,“ dodal diplomat, ktorý bol v stredu predvolaný na poľské ministerstvo zahraničia.

Poľská polícia už našla trosky niekoľkých dronov, z ktorých jeden poškodil strechu rodinného domu.

Poľsko v súvislosti s dronovým incidentom požiadalo o aktiváciu článku štyri Severoatlantickej zmluvy. Tusk zdôraznil, že Varšava potrebuje väčšiu podporu od spojencov a viac, než iba vyjadrenie solidarity. Posilnenie poľskej protivzdušnej obrany aktuálne Poľsko podľa Tuska konzultuje so spojencami.

