Medzi schválenými textami bol aj návrh, ktorý vyjadruje ľútosť nad politikou EÚ, ktorá podľa dokumentu zlyhala pri snahe zabezpečiť mier a oslabila globálnu relevantnosť Únie. Návrh zároveň požaduje „naliehavý obrat“ v politike EÚ, ktorá doteraz podporovala suverenitu Ukrajiny, dodávala zbrane a finančnú pomoc a uvalila sankcie na Rusko.
Tento postoj nemal podporu hlavných politických skupín v parlamente – stredopravých a stredoľavých frakcií – a nečakalo sa, že návrh prejde. Napriek tomu bol schválený po tom, čo lídri týchto skupín dali súhlas na schválenie, ktorý sa neskôr ukázal ako omyl.Čítajte viac Europoslanci vyzvali na otvorenie rokovacích kapitol s Ukrajinou. Proti ich bolo 135
Lídri Európskej ľudovej strany (EPP) a Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D) pre AFP potvrdili, že došlo k chybe a plánujú hlasovanie opraviť.
Naopak, populistické skupiny ako talianske Hnutie piatich hviezd hlasovanie vítajú a označujú ho za víťazstvo proti „vojnu podnecujúcej“ mainstreamovej politike Európy.Čítajte viac Putin na summite v Číne: Vojnu na Ukrajine nespustilo Rusko, ale Západ