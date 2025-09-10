Na krajiny kupujúce ruskú ropu Trump uvalí 100-percentné clá. Má však podmienku

Prezident Donald Trump sa v utorok pripojil k rokovaniam medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Európskej únie a nastolil možnosť ciel na úrovni 50 až 100 percent pre kupcov ropy, ako sú Čína a India, uviedol predstaviteľ, ktorý nie je oprávnený verejne diskutovať o týchto detailoch. Doteraz Trump takzvanými sekundárnymi sankciami zasiahol iba Indiu.
„Zdrojom peňazí pre ruskú vojnovú mašinériu sú čínske a indické nákupy ropy,“ dodal americký predstaviteľ. „Ak sa nedostanete k zdroju peňazí, neexistuje spôsob, ako zastaviť vojnovú mašinériu," poznamenal. Hoci je Trump „pripravený ísť do toho“, je presvedčený, že „EÚ musí byť s nami“, zdôraznil predstaviteľ americkej vlády.Čítajte viac USA majú recept, ako dotlačiť Putina k rokovaniam. Rátajú s úplným zrútením ruskej ekonomiky
Trump a India
Washington zároveň viackrát pohrozil krajinám, ktoré obchádzajú cenový strop stanovený Západom, že budú čeliť sekundárnym sankciám. India, ktorá sa stala jedným z hlavných odberateľov ruskej ropy po začiatku vojny na Ukrajine, už čelila viacerým americkým obmedzeniam.
Indická ministerka financií Nirmala Sitharamanová minulý týždeň v piatok uviedla, že dokiaľ to bude mať pre Indiu ekonomický zmysel, krajina bude aj naďalej nakupovať ruskú ropu. Dala tak najavo, že Indiu od nákupu ruských surovín neodradia ani vysoké americké dovozné clá.
Po tom, ako v reakcii na vojnu na Ukrajine USA a Európska únia uvalili sankcie na ruský energetický sektor, India využila fakt, že cena ruskej ropy klesla, a stala sa jej najväčším dovozcom. Indická vláda zároveň tvrdí, že nákupom ruskej ropy udržuje trhy v rovnováhe.Čítajte viac India bude kupovať ruskú ropu, keď to bude výhodné. Trumpove clá to nezastavili
Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa Naí Dillí nákupom ruskej ropy pomáha Moskve financovať vojnu na Ukrajine a práve pre tento nákup zvýšil pôvodné 25-percentné dovozné clá na viaceré indické produkty na 50 %. Sitharamanová však v rozhovore pre televíznu stanicu CNN-News18 povedala, že India napriek Trumpovým clám nemá v pláne nákup ruskej ropy ukončiť.
„Musíme robiť také kroky, ktoré sú pre nás najlepšie. Takže nie je pochýb, že v nákupe ruskej ropy budeme pokračovať,“ uviedla ministerka s tým, že India míňa veľký objem devíz práve na nákup ropy a rafinovaných palív. V minulom obchodnom roku, ktorý sa skončil v marci, predstavoval dovoz ropy a rafinovaných palív zhruba štvrtinu z celkového objemu indického dovozu.
„Či je to ruská ropa alebo čokoľvek iné, kupujeme to odtiaľ, odkiaľ nám to vyhovuje najviac. Či je to z pohľadu sadzieb, logistiky, čohokoľvek,“ dodala Sitharamanová.
Trump sa v minulosti snažil presadiť podobné opatrenia aj voči Číne, no narazil na odpor časti amerického Kongresu aj niektorých európskych partnerov, ktorí sa obávali negatívnych dôsledkov pre globálny trh s energiami.
EÚ chystá nový balík sankcií
Európska únia pritom pripravuje voči Moskve ďalší balík sankcií. Podľa diplomatických zdrojov sa Nemecko a Francúzsko snažia zamerať najmä na ruský ropný gigant Lukoil, ktorý stále operuje aj v niektorých európskych krajinách.
Trumpova administratíva tak podľa analytikov testuje ochotu Bruselu ísť v energetických sankciách ešte ďalej a pridať sa k Washingtonu v cielenej snahe obmedziť export ruskej ropy do Ázie.Čítajte viac Kremeľ sa vysmial sankciám Západu. Peskov: Európa a Kyjev nechcú spolupracovať, pokračujeme vo vojne