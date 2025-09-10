Napätie vo Francúzsku stúpa. Polícia zadržala v Paríži desiatky demonštrantov, protesty proti úsporným opatreniam sa šíria krajinou

Ako uvádza denník Le Parisien s odvolaním sa na zdroje z polície, na viacerých miestach vo Francúzsku protestuje podľa odhadov dovedna približne tisíc demonštrantov, pričom na cestách prebieha desať blokád.
Protesty boli hlásené z viacerých miest vrátane Bordeaux, Lyonu a Marseille. Sú namierené najmä proti dlhodobo ohlasovaným plánom úsporných opatrení, vypukli však v tomto týždni po páde francúzskej vlády, ktorá neustála hlasovanie o dôvere. Za nového premiéra vymenoval francúzsky prezident Emmanuel Macron doterajšieho ministra obrany Sébastiena Lecornua.
K protestom so sloganom „Zablokujme všetko“, ktoré zvolávajú aj ľavicové skupiny a odbory, pristupujú úrady so zvýšenou ostražitosťou, okrem iného zmobilizovali približne 80.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek.Čítajte viac Štvrtý premiér za 14 mesiacov. Macron ukázal na ministra Lecorna. Le Penová: Posledný tromf macronizmu