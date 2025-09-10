Pravda Správy Svet Napätie vo Francúzsku stúpa. Polícia zadržala v Paríži desiatky demonštrantov, protesty proti úsporným opatreniam sa šíria krajinou

Sedemdesiatpäť osôb zadržala polícia v stredu v Paríži počas protestov proti úsporným opatreniam, informuje agentúra DPA. Podľa médií došlo k pokusom o zablokovanie autobusového depa, ako aj k blokádam viacerých stredných škôl.

10.09.2025 13:35
Policajt stojí vedľa porozhadzovaných smetných košov počas celoštátnych protivládnych protestov v Paríži 10. septembra 2025.
Ako uvádza denník Le Parisien s odvolaním sa na zdroje z polície, na viacerých miestach vo Francúzsku protestuje podľa odhadov dovedna približne tisíc demonštrantov, pričom na cestách prebieha desať blokád.

Protesty boli hlásené z viacerých miest vrátane Bordeaux, Lyonu a Marseille. Sú namierené najmä proti dlhodobo ohlasovaným plánom úsporných opatrení, vypukli však v tomto týždni po páde francúzskej vlády, ktorá neustála hlasovanie o dôvere. Za nového premiéra vymenoval francúzsky prezident Emmanuel Macron doterajšieho ministra obrany Sébastiena Lecornua.

K protestom so sloganom „Zablokujme všetko“, ktoré zvolávajú aj ľavicové skupiny a odbory, pristupujú úrady so zvýšenou ostražitosťou, okrem iného zmobilizovali približne 80.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek.

