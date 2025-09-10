NATO stojí za Poľskom. Rutte hovorí o úspechu, v akcii boli F-16, F-35 i Patrioty. Praha je pripravená chrániť hranice Európy

Aliancia teraz podrobne hodnotí okolnosti incidentu, dodal Rutte. „Musíme dokázať, že sme vždy o krok vpred. Táto noc ukázala, že sme schopní brániť každý centimeter územia NATO, samozrejme vrátane vzdušného priestoru,“ povedal Rutte v krátkom vyhlásení pre médiá.
Na akcii sa podieľali poľské stíhačky F-16, holandské F-35, talianske prieskumné lietadlo AWACS, aliančné tankovacie lietadlo MRTT a nemecký protivzdušný systém Patriot, uviedol šéf aliancie.
Veľvyslanci v stredu o situácii rokovali na žiadosť Poľska, ktoré podľa štvrtého článku aliančnej zmluvy požiadalo o konzultáciu. Rutte povedal, že NATO naďalej pozorne monitoruje vzdušný priestor pri svojich východných hraniciach a je pripravené zasiahnuť.
„Môj odkaz (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi je jasný. Zastavte vojnu. Prestaňte narušovať aliančný vzdušný priestor,“ povedal Rutte s tým, že nešlo o ojedinelú udalosť. Aliancia podľa neho nepoľaví v podpore Ukrajiny, ktorú Rusko na Putinov rozkaz napadlo vo februári 2022.
Incident tiež potvrdzuje dôležitosť zvýšenia výdavkov na obranu a posilnenie obranných kapacít, na ktorom sa lídri členských krajín zhodli na júnovom summite, dodal Rutte.
Situácia je vážna
Česko pevne stojí na strane svojich poľských priateľov a v prípade naliehavej potreby je pripravené pomôcť chrániť hranice Európy pred ruskými provokáciami, povedal po stredajšom zasadnutí vlády premiér Petr Fiala (ODS).
Týka sa to všetkých krokov, na ktorých sa dohodne Severoatlantická aliancia, dodal. Pády dronov na území Poľska sú podľa neho dôkazom, že Rusko využíva všetky formy provokácií a jeho agresívna politika voči európskym krajinám je realitou.
Fiala kritizoval politikov, ktorí označujú NATO za agresora či odporujú posilňovaniu obrany. „To nie je politický postoj, ale služba ruskej propagande, ktorú nesmieme nechať v Česku vyhrať,“ uviedol. Vyzval všetky politické sily, aby útok jasne odsúdili. „Ak to neurobia, vedome či nevedome slúžia záujmom Ruska,“ dodal.
Ruské drony sa dostali do poľského vzdušného priestoru v čase nočného ruského útoku na Ukrajinu. Poľské a spojenecké lietadlá niektoré z nich zostrelili. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že Poľsko je najbližšie k ozbrojenému konfliktu od druhej svetovej vojny. V súvislosti s dronovým incidentom požiadala krajina o aktiváciu článku štyri Severoatlantickej zmluvy.
Aj tento krok podľa Fialu dokazuje, že situácia je vážna. Do detailu približovať, aké bezpečnostné kroky budú nasledovať, ale nechcel. „Článok štyri znamená rokovania, ktoré prebiehajú. Nie je to prvýkrát, kedy je uplatnený,“ uviedol.
Článok stanovuje, že „zmluvné strany budú spoločne konzultovať vždy, keď podľa názoru ktorejkoľvek z nich bude ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany“.
Český premiér teraz nepovažuje za bezprostredne nutné zvolávať Bezpečnostnú radu štátu. „Sme v kontakte so všetkými bezpečnostnými zložkami,“ doplnil. Ocenil, že zafungovala poľská protivzdušná obrana. „Je tiež zrejmé, že Rusko sa snaží poškodiť obyvateľov európskych krajín,“ povedal.
Kritizoval politikov, ktorí bagatelizujú nutnosť starať sa o svoju obranu a posilňovať obranný rozpočet. „V situácii, keď padajú ruské drony kúsok od našich hraníc, je to nezodpovedné a nebezpečné. Kto hovorí opak, praje si slabú ČR,“ dodal. Situácia podľa neho ukazuje, že sa bezpečnostné riziká jasne dotýkajú Česka. „Neverte preto extrémistom, ktorí sa nás snažia presvedčiť, že Rusko chce mier,“ povedal.