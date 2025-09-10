Izrael zničil ďalšiu výškovú budovu v meste Gaza

Hovorca armády Avichaj Adrai pred zásahom vydal nariadenia na evakuáciu osôb, ktoré žijú v blízkosti budovy „Tiba 2“. Neskôr armáda oznámila, že budovu používali militanti na „zhromažďovanie spravodajských informácií a sledovanie pohybu izraelských jednotiek v danej oblasti,“ informoval denník The Jerusalem Post.
Na záberoch z miesta útoku stúpa dym z trosiek budovy, ktoré začali prehľadávať obyvatelia palestínskeho mesta.
Vojna v Pásme Gazy a eskalujúce izraelské útoky zapríčinili katastrofickú humanitárnu situáciu v palestínskej enkláve s viac ako dvoma miliónmi obyvateľov. V meste Gaza panuje hladomor, ktorý sa podľa Integrovanej klasifikácie fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovanej Organizáciou Spojených národov môže rozšíriť.
Izraelská armáda v utorok nariadila okamžitú evakuáciu celého mesta. Urobila tak vôbec prvýkrát pred jeho plánovaným obsadením, keďže predchádzajúce evakuačné príkazy sa týkali len konkrétnych budov a ich okolia. Na evakuáciu Gazy vyzval už v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Vyhlásil, že armáda za dva dni „zvalila 50 teroristických veží, a to je len počiatočná fáza pozemných manévrov“.
Izrael dosiaľ verejne neoznámil začiatok veľkej ofenzívy zameranej na obsadenie mesta Gaza, ktorú Netanjahuov kabinet schválil v auguste. Armáda však už niekoľko týždňov vedie intenzívnejšie útoky a operácie v oblasti v snahe zvýšiť tlak na Hamas.