Ukrajinci pomenovali pozadie ruských úderov v Poľsku. O akej stratégii Moskvy hovoria?

„Toto je nepochybne veľmi premyslená stratégia. Otestovať systém možných reakcií Západu a dokázať, že neexistuje. Šokovať európskych partnerov Ukrajiny, vystrašiť ich," napísal na sociálnej sieti Telegram poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Pripustil, že v Kremli sa usilujú eskalovať ozbrojený konflikt: „Rozšíriť vojnu na území Európy. Aby si ľudia zvykli na predstavu o vojne."
Vojenský analytik Oleksandr Kovalenko je presvedčený o tom, že Rusi programovali trasu letu bezpilotných lietadiel tak, aby prenikli do členského štátu NATO. „Drony, ktoré vstúpili do poľského vzdušného priestoru, stále manévrovali a nepokúšali sa o návrat nad Ukrajinu. To naznačuje, že ich ciele boli vopred stanovené na území Poľska," citoval ho server Obozrevateľ.
Kovalenko nepriamo súhlasí s tým, čo uviedol Podoľak, dopĺňa pritom ešte ďalšie motívy Ruska. Podobne ako poradca prezidenta Volodymyra Zelenského prízvukuje, že Putinova armáda chce v prvom rade otestovať silu Severoatlantickej aliancie. „Po druhé, prvýkrát zasiahnuť ciele na území členského štátu NATO, ktorý je kľúčovým logistickým centrom pre Ukrajinu. A po tretie, pokúsiť sa postaviť Ukrajinu proti Poľsku." Tretí motív má podľa Kovalenka súvisieť s tým, že v Moskve dúfajú, že vo Varšave budú obviňovať Kyjev, že nedokázal zostreliť drony letiace do poľského vzdušného priestoru.
Túto domnienku Kovalenka môže podporovať to, čo sa rýchlo šírilo na internete: „Rusko sa snaží rozdúchať protiukrajinské nálady v Poľsku – prečo Kyjev nezostrelil drony nad vlastným územím? Zodpovedajúce správy sa už objavujú na sociálnych sieťach," povedal pre server RBK-Ukrajina politológ Oleksandr Leonov.
Zelenskyj konkretizoval, že radary zaznamenali pohyb prvých dronov letiacich do Poľska hodinu po polnoci z utorka na stredu. „Najmenej dva prenikli cez vzdušný priestor Bieloruska," napísal prezident na Telegrame. Zelenskyj dodal, že do Poľska mohlo preletieť až okolo dvadsať bezpilotných ruských lietadiel. Spojencov Ukrajiny vyzval, aby si vymieňali nielen spravodajské informácie, podľa neho je potrebná spoločná obrana neba: „Rusi musia pocítiť, že Európania sa dokážu brániť," podčiarkol prezident.
Približne o podobnom počte ruských dronov hovoria vo Varšave, odlišné sú iba odhady ich presnej trasy. Server Polsat News citoval poľského prezidenta Donalda Tuska, podľa ktorého do jeho krajiny priletelo 19 bezpilotných lietadiel, pričom výrazná časť smerovala z bieloruského vzdušného priestoru.
Na Zelenského slová o ochrane neba nadviazal šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. Rovnako ako prezident apeloval na západné štáty, aby v záujme kolektívnej bezpečnosti rozhodli o použití systémov protivzdušnej obrany susedných krajín na zostreľovanie dronov a rakiet nad Ukrajinou. O tejto možnosti však v NATO nechcú uvažovať, pretože by to mohlo vyzerať ako zapojenie členských štátov Severoatlantickej aliancie do vojny medzi Putinovou armádou a ozbrojenými silami Zelenského.