Izrael varuje nepriateľov po útoku v Katare: Nikde nie ste v bezpečí

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu odkázal nepriateľom židovského štátu, že „nikde nie sú v bezpečí“. Jeho ostré vyhlásenie prišlo len deň po náletoch v katarskej Dauhe, ktoré podľa Izraela mierili na vedenie palestínskeho militantného hnutia Hamas. O vývoji informovala agentúra AFP.
„Dlhá ruka Izraela bude konať proti nepriateľom všade. Neexistuje miesto, kam sa môžu ukryť,“ uviedol Kac na sociálnej sieti X. Zdôraznil, že všetci zodpovední za útoky z 7. októbra budú niesť následky.
Pri izraelských náletoch na Dauhu zahynulo podľa Hamasu šesť ľudí vrátane syna hlavného vyjednávača Chalíla Hajju, jeho kancelárskeho vedúceho, troch strážcov a jedného člena katarských bezpečnostných síl. Izrael tvrdí, že jeho cieľom bol samotný Hajju a ďalší vysokí predstavitelia Hamasu, ktorí v Katare rokovali o prímerí v Pásme Gazy. Hamas však vyhlásil, že členovia vyjednávacej delegácie zostali nažive.Čítajte viac Izrael zničil ďalšiu výškovú budovu v meste Gaza
Útok vyvolal okamžitú kritiku zo strany Kataru, ktorý hovorí o „zločinnej a zbabelo vykonanej agresii“. Dauha zároveň oznámila začatie vyšetrovania na najvyššej úrovni a varovala, že nepripustí podobné kroky ohrozujúce regionálnu stabilitu.
S nevôľou reagovali aj Spojené štáty, dlhodobý spojenec Izraela aj Kataru. Americký prezident Donald Trump označil izraelský krok za „nešťastný incident“, ktorý nepomohol mieru v regióne. Biely dom zároveň uviedol, že Washington s náletmi nesúhlasil. Hovorca katarskej diplomacie odmietol tvrdenia, že Katar bol o útoku vopred informovaný.Čítajte viac Katar si vyhradzuje právo reagovať na útok Izraela. Premiér: Kľúčový moment pre región
Izraelskí diplomati však zdôraznili, že Jeruzalem koná samostatne. „Nie vždy konáme v súlade so záujmami Spojených štátov. Koordinujeme sa, ale niekedy prijímame vlastné rozhodnutia,“ vyhlásil veľvyslanec pri OSN Danny Danon. Podľa jeho slov Izrael neútočil na Katar ako štát, ale na Hamas, ktorý považuje za teroristickú organizáciu.
V dôsledku tohto útoku sa Bezpečnostná rada OSN zišla na mimoriadnom zasadnutí, ktoré si vyžiadali Alžírsko a Pakistan. Diskutuje sa o eskalácii napätia a o ďalšom postupe medzinárodného spoločenstva.