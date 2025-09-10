Útok nožom na strednej škole. Útočník pobodal dvoch ľudí, učiteľku ťažko zranil

Francúzske médiá informovali, že zranení boli učiteľka a študent záhradníckej školy. „Útočník bol zatknutý, už nepredstavuje hrozbu,“ uviedol hovorca polície.
Útočník je podľa polície bývalý študent školy. Podrobnosti k motívu činu však neoznámila. AFP s odvolaním sa na políciu uviedla, že život zranených nie je v ohrození. Francúzska rozhlasová stanica France Info a televízia BFMTV s odvolaním sa na hasičov uviedli, že napadnutá 52-ročná učiteľka utrpela ťažké zranenia, zatiaľ čo 16-ročný študent len ľahké.