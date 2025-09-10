Ukrajina požiadala NATO o zostreľovanie dronov nad jej územím, uviedol Sikorski. Na ruské vyjadrenia reagoval iróniou

„Ukrajina nás žiada, aby sme, ak sa niečo zjavne blíži k našim hraniciam a predstavuje pre nás priamu hrozbu, mohli tak urobiť (zostreliť – pozn. TASR) nad ich územím. Zdôrazňujem, že ide o ukrajinskú žiadosť a neboli prijaté žiadne rozhodnutia,“ povedal Sikorski.
Minister informoval, že na nočnej leteckej operácii sa podieľali poľské, holandské, talianske a nemecké sily, a poďakoval sa partnerom. „To, čo sa stalo včera v noci – a pripomínam vám, že útok trval mnoho hodín, vlastne celú noc – potvrdilo, že náš systém protivzdušnej obrany a celý systém reakcie štátu funguje dobre,“ dodal.
Sikorski okomentoval aj vyjadrenie ruského ministerstva obrany, ktoré vyhlásilo, že nemalo v pláne zaútočiť na územie Poľska a je otvorené konzultáciám s poľskou stranou v tejto veci.
„Je to zaujímavé, pretože chargé d'affaires ruského veľvyslanectva okamžite povedal, že to neboli ruské drony. Takže ak je to priznanie viny, potom robíme pokroky. Ale radšej by sme boli, keby tieto drony jednoducho neposlali nad Poľsko,“ vyjadril sa šéf poľskej diplomacie. Dodal, že časť dronov priletela z územia Bieloruska, čo podľa neho dokazuje, že išlo o plánovanú akciu.Čítajte viac Moskva odmietla poľské ‚mýty‘ o dronoch, diplomat tvrdí že prišli z Ukrajiny. Kremeľ vec prešiel mlčaním
Podľa Sikorského bude Poľsko presadzovať posilnenie protivzdušnej obrany vrátane nasadenia systémov Patriot a vybudovania takzvanej antidronovej steny.
Minister ocenil vyjadrenia podpory od generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a ďalších európskych lídrov. Zároveň očakáva, že aj Spojené štáty potvrdia svoju pripravenosť podporiť bezpečnosť Poľska.Čítajte viac Ukrajinci pomenovali pozadie ruských úderov v Poľsku. O akej stratégii Moskvy hovoria?